Авиакатастрофа у аэропорта Рейгана: что произошло?

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Вблизи американской столицы, в районе аэропорта им. Рональда Рейгана случилась трагедия. Самолет, на котором летели 64 пассажира, столкнулся с армейским вертолетом, после чего рухнул в реку Потомак.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

На месте крушения воздушных судов развернута спасательная операция. Из реки уже извлечены тела погибших.

Член Сената от Канзаса Роджер Маршалл высказал предположение о значительном количестве погибших, выразив глубокие соболезнования и отметив, что каждая человеческая жизнь бесценна, а подобные масштабные катастрофы приносят невыносимую боль. ФБР исключает версию террористического акта.

Глава государства Дональд Трамп полностью осведомлен о происшествии и уверен, что его можно было бы не допустить.

По данным информаторов, фигуристы, выигравшие ЧМ, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.



Авиационное происшествие с человеческими жертвами (катастрофа) — авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из лиц, находящихся на борту воздушного судна (как пассажиров, так и членов экипажа).

