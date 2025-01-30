Авиакатастрофа у аэропорта Рейгана: что произошло?

Вблизи американской столицы, в районе аэропорта им. Рональда Рейгана случилась трагедия. Самолет, на котором летели 64 пассажира, столкнулся с армейским вертолетом, после чего рухнул в реку Потомак.
На месте крушения воздушных судов развернута спасательная операция. Из реки уже извлечены тела погибших.
Член Сената от Канзаса Роджер Маршалл высказал предположение о значительном количестве погибших, выразив глубокие соболезнования и отметив, что каждая человеческая жизнь бесценна, а подобные масштабные катастрофы приносят невыносимую боль. ФБР исключает версию террористического акта.
Глава государства Дональд Трамп полностью осведомлен о происшествии и уверен, что его можно было бы не допустить.
По данным информаторов, фигуристы, выигравшие ЧМ, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета.
Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.
Авиационное происшествие с человеческими жертвами (катастрофа) — авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из лиц, находящихся на борту воздушного судна (как пассажиров, так и членов экипажа).
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