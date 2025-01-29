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Время Путина — политолог Ищенко о смысле и важности интервью президента России

Мир

Политолог Ростислав Ищенко опубликовал подробный анализ недавнего 10-минутного интервью президента России Владимира Путина в издании "Военное дело".

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Ищенко отметил, что российский лидер, обсуждая условия возможных переговоров по Украине, фактически обращался к новой администрации Дональда Трампа, а не к журналисту.

По мнению эксперта, Россия ответила на прямой зондаж со стороны США, однако не предприняла никаких конкретных шагов, которые могли бы быть представлены западной публике как готовность обсуждать планы Трампа. Путин согласился с Западом, что необходимо остановить гибель людей на Украине, но также подчеркнул, что Россия и её западные партнёры часто подводили друг друга.

Ищенко отметил, что в контексте международного позиционирования, когда страна находится на пороге сложных переговоров, важно выглядеть наивной жертвой, а не жестоким игроком. Ссылки на постоянные обманы со стороны Запада позволяют Путину укрепить российскую позицию и сделать её неуязвимой для критики как со стороны противников, так и союзников.

Президент России также указал на опасения, что любые договорённости с Владимиром Зеленским, который утратил легитимность, могут быть аннулированы следующей украинской властью. Это ставит Запад перед необходимостью объяснить мировому сообществу, почему невозможно легитимировать Зеленского или принять решение о разблокировании переговоров Верховной Радой.

Ищенко подчеркнул, что это короткое интервью является примером высокого дипломатического мастерства. Путин постоянно повторяет, что Россия согласна, но затем делает незаметную оговорку, ссылаясь на то, что её постоянно обманывали. Эти оговорки полностью обесценивают для Запада только что полученное согласие.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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