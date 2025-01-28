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Цель — уничтожение России: Армения готовится показать свое лицо

Мир

Армянский портал сообщил, что спикер Национального собрания Армении Ален Симонян якобы выступил с крайне резкими высказываниями о России. Информацию об этом публикует EADaily.

Флаг Армении и России
Фото: flickr.com by Alexanyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Армении и России

Согласно публикации, эти слова прозвучали во время закрытой встречи с представителями парламентов стран Балтии.

Как утверждает портал, ссылаясь на газету "Жоховурд", Симонян выразил жесткую критику в адрес Российской Федерации. По данным источника, его заявления вызвали удивление даже у прибалтийских коллег, которые, как правило, сами выступают с жесткой риторикой в отношении Москвы.

Сообщается, что на встрече Симонян заявил, что Россия должна быть разгромлена, побеждена и уничтожена, поскольку это якобы пойдет на пользу и Армении, и странам Балтии. Авторы публикации отметили, что такая риторика, по их мнению, может быть даже радикальнее, чем высказывания украинского президента Владимира Зеленского.

Однако пресс-секретарь Симоняна, Мосвес Арутюнян, категорически опроверг данную информацию. В комментарии для портала Armlur. am он подчеркнул, что спикер не делал подобных заявлений. Арутюнян отметил, что нет смысла обсуждать слова, которые не имеют никакого отношения к реальности.

Резонанс вокруг публикации вызвал активное обсуждение как в армянских, так и в международных СМИ. На данный момент остается неясным, действительно ли подобные высказывания имели место или речь идет о манипуляции и дезинформации.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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