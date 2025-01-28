Цель — уничтожение России: Армения готовится показать свое лицо

Армянский портал сообщил, что спикер Национального собрания Армении Ален Симонян якобы выступил с крайне резкими высказываниями о России. Информацию об этом публикует EADaily.
Согласно публикации, эти слова прозвучали во время закрытой встречи с представителями парламентов стран Балтии.
Как утверждает портал, ссылаясь на газету "Жоховурд", Симонян выразил жесткую критику в адрес Российской Федерации. По данным источника, его заявления вызвали удивление даже у прибалтийских коллег, которые, как правило, сами выступают с жесткой риторикой в отношении Москвы.
Сообщается, что на встрече Симонян заявил, что Россия должна быть разгромлена, побеждена и уничтожена, поскольку это якобы пойдет на пользу и Армении, и странам Балтии. Авторы публикации отметили, что такая риторика, по их мнению, может быть даже радикальнее, чем высказывания украинского президента Владимира Зеленского.
Однако пресс-секретарь Симоняна, Мосвес Арутюнян, категорически опроверг данную информацию. В комментарии для портала Armlur. am он подчеркнул, что спикер не делал подобных заявлений. Арутюнян отметил, что нет смысла обсуждать слова, которые не имеют никакого отношения к реальности.
Резонанс вокруг публикации вызвал активное обсуждение как в армянских, так и в международных СМИ. На данный момент остается неясным, действительно ли подобные высказывания имели место или речь идет о манипуляции и дезинформации.
Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.
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