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Налаживание контактов — делегация РФ впервые прибыла в Дамаск после свержения Асада

2:56
Мир

Российская делегация, в которую вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, 28 января прибыла с официальным визитом в Сирию. Это первый визит российской стороны в Дамаск после смены власти в этой стране. Материал об этом публикуют Известия.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

Самолет с представителями России приземлился в аэропорту столицы Сирии.

В рамках визита в Дамаске прошли переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Михаил Богданов сообщил, что встреча продолжалась около трех часов, включая официальный обед, и носила конструктивный характер. В переговорах, помимо главы сирийской администрации, участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмада аш-Шараа.

По словам российского дипломата, встреча проходила в дружеской атмосфере, несмотря на сложную ситуацию в стране. Российская сторона напомнила о многолетней истории отношений между двумя государствами, начиная с момента обретения Сирией независимости после Второй мировой войны. Богданов подчеркнул, что Россию и сирийский народ связывают прочные узы дружбы и сотрудничества.

На переговорах обсуждались вопросы торгово-экономических связей. Российская сторона напомнила, что СССР и Россия помогали Сирии в строительстве важных объектов инфраструктуры, включая гидроэнергетические сооружения, а также в обеспечении страны энергоносителями, зерном, продовольствием и удобрениями. Богданов отметил, что Россия готова продолжать сотрудничество и развивать взаимовыгодные проекты с новой сирийской властью.

Важным аспектом обсуждений стала неизменная позиция России в отношении территориальной целостности и суверенитета Сирии. Российские представители подчеркнули, что смена власти в стране, несмотря на драматические обстоятельства, не меняет их принципиальных подходов. Москва намерена продолжать поддержку Сирии в стабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки.

Особое внимание было уделено необходимости инклюзивного политического диалога в Сирии. Михаил Богданов отметил, что политический процесс должен включать все политические силы и этноконфессиональные группы страны. По его словам, только на основе национального согласия возможно сохранить единство Сирии и её территориальную целостность.

В завершение российская сторона выразила пожелания сирийскому народу о дальнейшем прогрессе и процветании, подчеркнув готовность к сотрудничеству и поддержке в сложный для страны период.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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