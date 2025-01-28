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Куда ведет кризис — политолог Ищенко рассказ о перспективах США по Украине

Мир

Политолог Ростислав Ищенко поделился с читателями издания "Военное дело" своими мыслями о том, как Соединенные Штаты могут преодолеть украинский кризис.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Он отметил, что некоторые аналитики утверждают, что у США нет реальных путей выхода из текущей ситуации. По его мнению, наиболее тревожным является отсутствие у американских властей нового плана относительно будущего миропорядка, кроме продолжения той же политики, которая уже привела к многим проблемам.

Ищенко отметил, что существует вероятность того, что американские элиты, оказавшись в крайне трудном положении, могут рискнуть и пойти на крайние меры, включая ядерный конфликт. По его словам, такая стратегия может быть задумана с надеждой на то, что внезапный удар позволит США избежать ответного удара противника и выйти из конфликта с минимальными потерями. Однако он также задался вопросом, возможно ли победить Соединенные Штаты, не ставя их в безвыходное положение.

По мнению эксперта, у США есть несколько вариантов выхода из кризиса, даже несмотря на системные проблемы, с которыми они сталкиваются. Он указал, что американские власти могли бы свернуть свои внешнеполитические инициативы и сосредоточиться на внутренних реформах, которые, хотя и будут болезненными, окажутся необходимыми для страны. При этом Ищенко подчеркнул, что американские элиты не имеют выхода, поскольку они являются частью действующей системы, и для новой системы потребуется новая элита.

Кроме того, политолог заметил, что американские руководители могут рассмотреть возможность использования ядерного фактора, но также могут признать свое поражение, как это сделал Советский Союз в прошлом. Какое именно решение они примут, остается неопределенным, но Ищенко считает, что давление на США необходимо. Если этого не сделать, то они будут продолжать угрожать другим странам, что заставит их выбирать между поражением и ядерной угрозой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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