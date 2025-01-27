Преступление без преступника: европейские СМИ умолчали о Германии в публикациях об Освенциме

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В день памяти освобождения концлагеря Освенцим Красной армией, европейские СМИ, как представляется, демонстрируют избирательный подход к освещению трагических событий тех лет, о подобной тенденции пишет портал EADaily.

Фото: flickr.com by Rodrigo Paredes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аушвиц

Анализ публикаций ведущих изданий вызывает вопросы об объективности и полноте представленной информации.

Так, во французской газете "Паризьен" в репортаже из Польши, посвященном этой дате, практически не упоминается Германия или немцы, за исключением редких упоминаний Гитлера или нацистов. Корреспондент издания, в частности, пишет о местном жителе Юзефе, который наблюдает за стенами бывшего лагеря и с грустью смотрит на бывшие сторожевые вышки, построенные нацистами, отметив, что именно они выбрали это место для "фабрики смерти".

Польское издание "Наивысший час" также поднимает вопрос об искажении истории, отмечая, что хотя термин "польские лагеря" больше не используется, детали немецкого геноцида по-прежнему остаются не до конца проясненными.

Информационный портал "Франц инфо" сообщает о международной церемонии, которая должна была пройти на территории бывшего лагеря смерти в Польше с участием выживших, упоминая лишь о советских войсках, освободивших Освенцим-Биркенау восемьдесят лет назад.

Редакционная статья газеты "Фигаро" и вовсе содержит, по мнению некоторых, исторические неточности. В ней утверждается, что Холокост не сразу стал центральной темой, а пресса долгое время молчала об освобождении Освенцима, которое, как подчеркивается в статье, стало ключевым моментом истории. Причиной этого, по мнению издания, является то, что Красная армия, освободившая лагерь почти случайно, не придала огласке свое открытие, а изображения освобождения Освенцима дошли до Запада значительно позже, будучи частично реконструированными.

Подобная интерпретация исторических событий вызывает обеспокоенность и заставляет задуматься о причинах избирательного подхода к освещению темы Холокоста в европейских СМИ.

Уточнения

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Осве́нцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах в гау Верхняя Силезия (нем. Gau Oberschlesien) к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова.

