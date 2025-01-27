Зурабишвили не нужна Трампу для борьбы с Россией, — политолог

Президенту США Дональду Трампу неинтересно сотрудничество с экс-лидером Грузии Саломе Зурабишвили для борьбы с Россией в Закавказьем. Так считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, official photographer of the Administration of the President of Georgia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саломе Зурабишвили

По его словам, у Трампа сейчас другие цели. Президент Штатов знает, что Зурабишвили была "в команде" его предшественника Джо Байдена.

The Hill ранее писала, что Зурабишвили хочет приблизиться к Трампу, чтобы донести до него, что США должны дать отпор РФ. Это нужно из-за того, что Москва использует Грузию "как игровую площадку".

"Зурабишвили всегда считалась клиентом Франции, ей покровительствовал Макрон, но они в Грузии проиграли. И потом американцы взяли ее к себе, чтобы каким-то образом давить и оказывать влияние на нынешнее грузинское правительство. Но проблема для них в том, что грузинское правительство не является пророссийским", — цитирует Тарасова "Известия".

Он добавил, что Трамп экс-президента Грузии никогда не примет, так как она ему не нужна. Сейчас американский лидер решает ряд других задач, и когда он перейдет к ситуации в Закавказье, то будет говорить с Владимиром Путиным.

Уточнения

Саломе́ Нино́ Зурабишви́ли (груз. სალომე ნინო ზურაბიშვილი, фр. Salomé Nino Zourabichvili; род. 18 марта 1952, Париж, Франция) — грузинская и французская государственная и политическая деятельница. 5-й президент Грузии и верховная главнокомандующая Вооружёнными силами Грузии с 16 декабря 2018 по 29 декабря 2024 года.

