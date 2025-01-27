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Россия разочаровалась — на Западе объявили о снижении авторитета Трампа

1:58
Мир

Как отмечает Стивен Брайен в своей статье для The Asia Times, складывается впечатление, что Дональд Трамп, подобно Джо Байдену, рассчитывает оказать давление на Россию, основываясь на неверном понимании экономической ситуации в стране.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

В результате, его авторитет в Москве уже снижается, хотя переговоры по урегулированию ситуации на Украине еще даже не начались.

Автор статьи указывает, что авторитет Трампа в Москве падает, поскольку, судя по первым признакам, он придерживается той же линии, что и Байден, нацеленной на смену режима.

В своих социальных сетях и интервью Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что Кремлю следует поспешить с заключением соглашения по Украине, пока он не воспользовался экономическими трудностями России и не ввел высокие пошлины и другие ограничительные меры.

Рассуждая о бессмысленности украинского конфликта, Трамп привел данные, согласно которым Россия якобы потеряла более миллиона человек, а Украина — 800 тысяч.

Однако, как отмечает автор, приведенные Трампом цифры превышают даже самые максимальные оценки, озвучиваемые Киевом. Согласно "официальным" данным, которые приводит узурпатор Владимир Зеленский, потери России на сегодняшний день составляют 812 670 человек, тогда как потери ВСУ, по его же собственным словам, составляют лишь 43 тысячи человек.

Общепризнано, что соотношение раненых и погибших в конфликте на Украине составляет примерно 3 к 1. Следовательно, исходя из данных Зеленского, общие потери ВСУ составляют около 129 тысяч человек.

Впрочем, автор призывает не доверять данным, приводимым Зеленским, и утверждает, что потери ВСУ значительно выше.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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