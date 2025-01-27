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НАТО до такого еще далеко — на Западе оценили ноухау российских военных

Мир

Автор статьи в издании Polityka поражен изобретательностью русских военных, проявляемой на фронте.

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

По его словам, они находят неожиданные решения в самых разных ситуациях, используя нетрадиционные методы и средства, которые вряд ли бы пришли в голову военным из стран НАТО. Причем эти решения оказываются действенными.

В Курской области продолжается активное наступление российских войск. ВС РФ приблизились к северной окраине поселка Свердликово, находящегося менее чем в 12 километрах к северо-западу от города Суджа. Также отмечается продвижение российских сил на южном направлении, где они активно теснят украинские войска с занимаемых позиций.

В северной части Харьковской области ситуация относительно стабильная, хотя и не без боестолкновений. Российские войска продолжают наступательные действия, а на смену устаревшим танкам Т-62 пришли модернизированные Т-80.

Танки по-прежнему играют важную роль. В статье приводятся фотоснимки, на которых видно, как защищенный украинский Leopard 1A5 получил, по меньшей мере, девять, а возможно, и одиннадцать попаданий от российских FPV-дронов, прежде чем остановиться. Атака была массированной, танк активно маневрировал, но все равно получал удары с разных сторон.

Стоит учитывать, что эксплуатация техники в боевых условиях всегда происходит в экстремальном режиме. Вооружение используется на износ, пока не будет уничтожено или не выйдет из строя самостоятельно. Это реалии боевых действий, а не моделирование в мирных условиях.

В восточной части Харьковской области наступление российских войск не увенчалось успехом. Однако южнее Часового Яра им удалось продвинуться вперед. Севернее этого участка, в районе Северска, российская пехота предприняла атаку, используя около 40 мотоциклов и других гражданских транспортных средств. Вместо БМП на украинские позиции устремились, так называемые, боевые "лады".

В заключение автор делится "неутешительными новостями".

"К сожалению, в районах Торецка, Покровска и западнее Курахово наблюдается чрезвычайно активное наступление российских войск. Их превосходящие силы продвигаются все дальше. Остановить это продвижение не представляется возможным. И такая ситуация длится уже почти полтора года." -, жалуется автор публикации Polityka.

Уточнения

Гла́вное управле́ние Генера́льного шта́ба Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган военной разведки Вооружённых сил Российской Федерации, более известный под своим прежним наименованием — Гла́вное разве́дывательное управле́ние (ГРУ).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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