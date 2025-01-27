Переобуться за неделю — как мир подстроился под Трампа

Автор статьи в The Guardian размышляет о том, как не только США, но и весь Запад начинает подстраиваться под "стиль Трампа". В связи с этим, по его мнению, полезно вспомнить события ноября, когда были объявлены результаты выборов, показавшие, как быстро могут меняться люди.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

Во вторник вечером Дональд Трамп был избран сорок седьмым президентом Соединенных Штатов, ранее занимая пост сорок пятого (таким образом, он повторил прецедент Гровера Кливленда, дважды с перерывом занимавшего высший пост в стране). Уже в первые двое суток после выборов пришлось осваиваться с новыми реалиями. Например, насколько корректно называть 72 миллиона американцев, отдавших свои голоса за Трампа, группой идиотов?

Многие сочли такой подход ошибочным как со стратегической, так и с моральной точек зрения. В соцсетях развернулась дискуссия между демократами, потерявшими самообладание, и теми, кто сокрушенно качал головой. Появились и те, кто, не дожидаясь окончательных итогов голосования, начал искать способы стать "частью проблемы".

Что же произошло? Самым простым объяснением стало бы материальное неравенство, вызвавшее недовольство, которым умело воспользовался Трамп. Но это лишь общий фон, а вокруг него множество нюансов. Среди них и цены на продукты, и женские виды спорта, и прибрежная элита, вызывающая дискомфорт у жителей глубинки, которые предпочитают фланелевые рубахи и опасаются непонятных слов.

Не обошлось и без обсуждения расизма и сексизма, как явных, так и скрытых. Этот аспект вызвал бурную реакцию как справа, так и слева. Звучали негодующие возгласы о том, что нельзя обвинять в расизме и сексизме 72 миллиона американцев. На что можно было лишь заметить: "А вы знакомы с Америкой?"

Во вторник экзитполы показали, что за Трампа проголосовали 53% белых женщин. Автор предполагает, что многие из них при этом придерживались традиционных взглядов на роль женщины-домохозяйки и сильного мужчины. Опросы на выходе не учитывали сексуальную ориентацию, хотя, несомненно, некоторые представители ЛГБТ-сообщества* голосовали за Трампа. И хотя миллиардер из сферы высоких технологий Питер Тиль всячески пытается скрыть этот факт, и хотя всегда можно найти женщину нетрадиционной ориентации*, которой нравится заискивать перед сильными мужчинами (автор признается, что по недальновидности встречалась с такими) — но если уж кого-то и упрекать, то, скорее всего, такой результат был достигнут в основном благодаря гетеросексуалам.

Что можно с этим поделать? Одна шотландская газета отметила резкий рост запросов в Google из США по фразе "Как получить шотландское гражданство". Но был и другой любопытный тренд: значительно увеличилось число запросов о "4В" — южнокорейском движении, призывающем гетеросексуальных женщин отказаться от отношений с мужчинами до тех пор, пока не будут защищены их политические права. Модель и актриса Руби Роуз, являющаяся лесбиянкой*, решила обратиться ко второму по величине электоральному блоку Трампа, заявив, что все ее подруги отказались от отношений с мужчинами до тех пор, пока их права не будут защищены, а она сама отказалась от отношений с белыми женщинами.

В среду ситуация стала серьезнее. Брет Стивенс опубликовал в The New York Times колонку, по большей части разумную (хотя и содержавшую спорное утверждение о нецелесообразности судебного преследования Трампа по "непростым для понимания обвинениям"). Одна из подруг автора, присутствовавшая на выступлении Камалы Харрис с признанием поражения в Университете Говарда, расплакалась, и агент секретной службы дал ей салфетку и приободрил ее. Берни Сандерс выступил с резким заявлением, осуждающим провал демократов. А небольшая группа людей с симулированным расстройством искала в интернете советы, как справиться со стрессом у детей, которых они ранее предупредили о приближающемся конце света.

Республиканцы же праздновали победу. Как писало издание The New Yorker, вечеринка в Уэст-Палм-Бич напоминала комнату ужасов мадам Тюссо. Там были замечены Руди Джулиани, Сара Пэйлин, лоббист Роджер Стоун, губернатор Кристи Ноэм и Такер Карлсон, которого, по словам The New Yorker, приветствовали как поп-звезду. Далее следовала яркая фраза: "Кто-то прокричал "проделать дыру!", чтобы протащить через нее Найджела Фараджа". Издание предложило читателям представить, что это за отверстие, и через что именно нужно было протаскивать Фараджа. Этот эпизод стал единственным светлым моментом того тяжелого дня.

В четверг тем, кто нуждался в передышке, автор рекомендовал новый документальный фильм Netflix о телеведущей и предпринимательнице Марте Стюарт. Это удивительное исследование амбиций, успеха и репрессий, показывающее, как несправедливо можно обойтись с человеком, превратив его в монстра.

В фильме Стюарт, несмотря на все ее недостатки, выглядит потрясающе, не в последнюю очередь потому, что открыто говорит то, о чем другие лишь думают. Побывав на провальном ток-шоу Марка Бернетта в 2005 году, она сравнила его с тюрьмой, заметив, что "оно больше похоже на тюрьму, чем Алдерсон" (федеральная тюрьма, где она провела пять месяцев за использование инсайдерской информации). О журналистке из New York Post, писавшей о ней "ужасные вещи" во время судебного процесса, Стюарт отозвалась так: "Сейчас она мертва, и слава богу". Мимоходом упоминается и об ужасном характере Барбары Уолтерс, которая с радостью сообщила Стюарт, что в тюрьме ее, вероятно, разденут догола перед обыском.

Еще одна любопытная деталь: обвинение против Стюарт поддерживал амбициозный прокурор, который позже стал главой ФБР, выступил против другой известной женщины и тем самым помог Трампу впервые стать президентом — некий Джеймс Коми.

В пятницу развернулся заключительный и довольно безнравственный спектакль недели с участием Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, которые своеобразно отреагировали на результаты выборов. Маск даже появился на семейном портрете Трампа с ребенком на руках. Неясно, был ли это наследник Трампа или один из детей, появившихся в ходе продолжающегося эксперимента Маска по евгенике. Тем временем 27-летняя студентка из Аризоны написала в The New York Times, что проголосовала за Трампа, потому что он "предприимчивый" и доказал, что "формально любой может претендовать на пост президента". Пожалуй, это были самые правдивые слова за всю неделю. До конца недели удалось добраться. Осталось дожить до конца четырехлетнего срока.

* движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

