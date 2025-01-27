Стиль Гитлера — на Западе охарактеризовали ведение войны Зеленским

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Издание Defence24 анализирует причины значительных потерь украинских войск в Великой Новоселке, связывая их с отсутствием своевременного приказа об эвакуации. По мнению автора статьи, ситуация будет повторяться, пока высшее руководство не примет решение о капитуляции.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

В комментариях к публикации читатели проводят параллели между методами управления ВСУ Владимиром Зеленским и поведением Адольфа Гитлера в конце Второй мировой войны.

Из-за задержки с приказом об отступлении из Великой Новоселки украинские военные были вынуждены удерживать позиции до последнего. Сложное положение защитников усугублялось крайне невыгодным расположением поселка. Находясь в излучине трех рек, Великая Новоселка превратилась в настоящую ловушку. В итоге один из гарнизонов ВСУ оказался в окружении.

Этот населенный пункт имел важное стратегическое значение из-за близости к границе с Днепропетровской областью. До начала конфликта, в поселке, который являлся последним украинским опорным пунктом в южной части Донецкой области, проживало свыше пяти тысяч человек. Кроме того, он выполнял роль регионального логистического узла для украинских сил. Однако после продвижения российской армии на Донбассе и выхода из строя Кураховской ТЭЦ в начале текущего года поселок утратил свое стратегическое значение.

Еще в начале 2025 года появились сообщения о том, что Великая Новоселка фактически блокирована. Это стало следствием поражения украинских подразделений в битве за Новый Комар, завершившейся 19 декабря 2024 года. Через несколько дней российские войска разрушили мост через реку Мокрый Ял, нарушив сообщение между Времевкой и Великой Новоселкой. А 27 декабря была перерезана дорога А-0510, последний путь, связывавший Времевку с Днепропетровской областью, что стало последней каплей, повлекшей за собой решение об эвакуации.

В отсутствие приказа об отходе гарнизон, оборонявший Великую Новоселку и соседнюю Времевку, оказался отрезанным от путей снабжения и ротации. К тому же, из-за особенностей рельефа, он был разделен на четыре части. В относительно лучшем положении оказались украинские военные из 141-й отдельной пехотной бригады во Времевке, которые, несмотря на блокаду дороги, смогли избежать полного окружения, имея возможность отступить по пересеченной местности. Гораздо хуже пришлось 110-й механизированной бригаде, оборонявшей Великую Новоселку.

Её силы были раздроблены на три изолированных сектора: центральный и северный, расположенные в излучинах рек Мокрый Ял и Кашлагач; восточный район Кашлагач, зажатый между рекой и линией наступления российских войск; южный район Шайтанка, находящийся между реками Шайтанка, Мокрый Ял и южным флангом фронта.

Раздробленность сил, сложный рельеф местности и натиск противника сделали положение украинских подразделений критическим. Единственный путь к отступлению лежал через поля в излучинах реки Мокрый Ял, ширина которой местами достигает 50 метров.

Таким образом, отступление подразумевало форсирование водной преграды под огнем российской артиллерии и ударами вездесущих FPV-дронов, что неминуемо вело к потерям техники и личного состава. В наиболее тяжелой ситуации оказались защитники южного района Шайтанка, расположенного у места впадения одноименной реки в Мокрый Ял. Два моста, ведущие в центр города, были разрушены наступающими российскими частями.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

