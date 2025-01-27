Мир наступит в мае — на Украине обсуждают план Трампа

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Как сообщает издание "Страна.ua", в украинских политических и дипломатических кругах в последнее время активно циркулируют слухи о якобы разработанном командой Дональда Трампа плане, нацеленном на завершение конфликта в течение ста дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Отмечается, что этот план будто бы был передан американской стороной некоторым европейским дипломатам, а затем оказался в распоряжении украинских властей. Подлинность документа не подтверждена, однако, учитывая высокий интерес общества к теме мирного урегулирования, издание решило предать его огласке, тем более что некоторые пункты перекликаются с заявлениями, ранее сделанными самим Трампом и его советником Китом Келлогом.

Согласно предполагаемому плану, в конце января — начале февраля Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем, в начале февраля, обсудить предложения с руководством Украины. По итогам этих контактов станет ясно, будут ли переговоры продолжены или поставлены на паузу.

В случае достижения предварительных договоренностей, дальнейший график предполагает отмену узурпатором Владимиром Зеленским указа, запрещающего переговоры с Путиным. Затем, с февраля по середину марта 2025 года, планируется встреча Трампа с Зеленским и Путиным (в трехстороннем или двустороннем формате), на которой должны быть согласованы основные параметры мирного плана.

Дальнейшая проработка соглашения будет осуществляться на уровне специальных уполномоченных. Подчёркивается, что на время ведения переговоров, и если боевые действия будут продолжаться, Трамп не станет препятствовать поставкам военной помощи Украине.

С 20 апреля 2025 года, когда все христианские конфессии отмечают Пасху, предлагается объявить перемирие по всей линии фронта и вывести украинские войска из Курской области. В конце апреля должна начать работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и Россией при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и "Глобального Юга".

Обмен пленными по формуле "всех на всех" планируется начать в конце апреля. К 9 мая предполагается декларация конференции о завершении конфликта, а после этой даты Украине предлагается не продлевать военное положение и мобилизацию. В конце августа и октября на Украине предлагается провести президентские и парламентские с местными выборы соответственно.

Среди предлагаемых условий соглашения значатся: декларация Украиной нейтралитета и отказ от членства в НАТО (это решение должно быть утверждено на саммите Альянса), вступление Украины в ЕС до 2030 года с обязательством ЕС по послевоенному восстановлению страны, сохранение численности украинской армии и продолжение её модернизации при поддержке США.

Украина должна отказаться от военных и дипломатических попыток вернуть территории, занятые Россией, но официально не признавать их частью РФ. Часть санкций против России предлагается отменить сразу после заключения соглашения, остальные — в течение трех лет в зависимости от выполнения Москвой условий договора. Также предполагается снятие ограничений на импорт российских энергоносителей в ЕС, но с введением специальной пошлины, средства от которой будут направлены на восстановление Украины.

К участию в выборах на Украине должны быть допущены партии, выступающие за защиту русского языка и мирное сосуществование с Россией, а также прекращены действия против Украинской Православной Церкви и русского языка на государственном уровне. Отдельно выделяется пункт о европейском миротворческом контингенте, который вызывает разногласия: Киев настаивает на нём как на гарантии безопасности, в то время как Москва категорически против.

Издание подчеркивает, что нет никаких гарантий достоверности данного плана. Не исключено, что это либо действительно разработка команды Трампа, либо некий "апокриф", основанный на опубликованном ранее "плане Келлога". Интерес к этому документу свидетельствует об усталости украинского общества от конфликта и желании его скорейшего завершения.

Ключевым фактором, определяющим дальнейшее развитие событий, станет стратегия, выбранная Трампом. Будет ли он вести переговоры с Путиным, предлагая мирные инициативы, или же поддержит позицию "партии войны" на Западе, нацеленную на усиление давления на Россию и отказ от компромиссов.

В последнем случае, вместо урегулирования к Пасхе и 9 мая, можно ожидать резкой эскалации конфликта с возможным прямым вовлечением стран НАТО. Если же Трамп решит выдвинуть мирные предложения, то главным вопросом станет возможность достижения согласия с Путиным.

Шансы на завершение войны в ближайшее время в этом случае не стоит сбрасывать со счетов. В ближайшие недели станет ясно, по какому пути пойдет Трамп, в зависимости от того, состоится ли его прямой и публичный контакт с Путиным, и каким будет результат этого общения.