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Новые правила регистрации телефонов в Казахстане с марта 2025 года

2:46
Мир » Бывший СССР » Казахстан

Согласно приказу МЦРИАП от 13 января 2025 года, внесены обновления и дополнения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Нововведения вступят в силу с 24 марта 2025 года и направлены на повышение прозрачности и безопасности использования устройств в сетях связи.

Башня антенн мобильного телефона
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_telephone_antennas_tower.jpg by Leon Brooks
Башня антенн мобильного телефона

Основные изменения

Проверка данных

Оператор базы данных идентификационных кодов (БДИК):

  • Проверяет поступившую информацию (ИИН/БИН, идентификационный код устройства и абонентский номер) в течение:
    • 3 рабочих часов для физических лиц,
    • 6 рабочих часов для юридических лиц.

Верификация устройств

Верификация осуществляется на основании данных:

  • Производителей, осуществляющих сборку устройств на территории Казахстана.
  • Импортеров, ввозящих устройства в РК.
  • Авторизованных сервисных центров.

При отсутствии подтверждения законности устройства оно помещается в серый список с временным доступом к сети сроком на 30 календарных дней.

Работа с серым списком

  • Если в течение 30 дней не подтверждена законность устройства, данные переносятся в черный список, и услуга связи прекращается.
  • При подтверждении устройства оно переносится в белый список, а услуги связи продолжаются.

Работа с черным списком

Устройство добавляется в черный список, если:

  1. Его идентификационный код уже находится в черном списке GSMA.
  2. Код устройства некорректен или изменен.
  3. Устройство не имеет заводского идентификационного кода.

Владельцы таких устройств получают уведомление о запрете предоставления услуг связи с указанием причин.

Особенности для ввозимых устройств

Физическим лицам, ввозящим устройства для личного пользования, необходимо предоставить:

  • Сведения о пересечении границы.
  • Документы, подтверждающие ввоз в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Замена идентификационного кода

При ремонте устройства, проводимом авторизованными сервисными центрами, замененный идентификационный код проверяется через базу данных GSMA. После успешной проверки требуется повторная регистрация устройства в БДИК.

Информирование абонентов

Оператор БДИК бесплатно предоставляет доступ к информации:

  • О зарегистрированных устройствах.
  • О законности их использования.

Эти изменения направлены на улучшение управления регистрацией устройств, предотвращение использования нелегальных устройств и повышение безопасности сетей сотовой связи.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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