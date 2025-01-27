Новые правила регистрации телефонов в Казахстане с марта 2025 года

Согласно приказу МЦРИАП от 13 января 2025 года, внесены обновления и дополнения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Нововведения вступят в силу с 24 марта 2025 года и направлены на повышение прозрачности и безопасности использования устройств в сетях связи.
Оператор базы данных идентификационных кодов (БДИК):
Верификация осуществляется на основании данных:
При отсутствии подтверждения законности устройства оно помещается в серый список с временным доступом к сети сроком на 30 календарных дней.
Устройство добавляется в черный список, если:
Владельцы таких устройств получают уведомление о запрете предоставления услуг связи с указанием причин.
Физическим лицам, ввозящим устройства для личного пользования, необходимо предоставить:
При ремонте устройства, проводимом авторизованными сервисными центрами, замененный идентификационный код проверяется через базу данных GSMA. После успешной проверки требуется повторная регистрация устройства в БДИК.
Оператор БДИК бесплатно предоставляет доступ к информации:
Эти изменения направлены на улучшение управления регистрацией устройств, предотвращение использования нелегальных устройств и повышение безопасности сетей сотовой связи.
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