Новые правила регистрации телефонов в Казахстане с марта 2025 года

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Согласно приказу МЦРИАП от 13 января 2025 года, внесены обновления и дополнения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Нововведения вступят в силу с 24 марта 2025 года и направлены на повышение прозрачности и безопасности использования устройств в сетях связи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_telephone_antennas_tower.jpg by Leon Brooks Башня антенн мобильного телефона

Основные изменения

Проверка данных

Оператор базы данных идентификационных кодов (БДИК):

Проверяет поступившую информацию (ИИН/БИН, идентификационный код устройства и абонентский номер) в течение: 3 рабочих часов для физических лиц, 6 рабочих часов для юридических лиц.



Верификация устройств

Верификация осуществляется на основании данных:

Производителей, осуществляющих сборку устройств на территории Казахстана.

Импортеров, ввозящих устройства в РК.

Авторизованных сервисных центров.

При отсутствии подтверждения законности устройства оно помещается в серый список с временным доступом к сети сроком на 30 календарных дней.

Работа с серым списком

Если в течение 30 дней не подтверждена законность устройства, данные переносятся в черный список , и услуга связи прекращается.

, и услуга связи прекращается. При подтверждении устройства оно переносится в белый список, а услуги связи продолжаются.

Работа с черным списком

Устройство добавляется в черный список, если:

Его идентификационный код уже находится в черном списке GSMA. Код устройства некорректен или изменен. Устройство не имеет заводского идентификационного кода.

Владельцы таких устройств получают уведомление о запрете предоставления услуг связи с указанием причин.

Особенности для ввозимых устройств

Физическим лицам, ввозящим устройства для личного пользования, необходимо предоставить:

Сведения о пересечении границы.

Документы, подтверждающие ввоз в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Замена идентификационного кода

При ремонте устройства, проводимом авторизованными сервисными центрами, замененный идентификационный код проверяется через базу данных GSMA. После успешной проверки требуется повторная регистрация устройства в БДИК.

Информирование абонентов

Оператор БДИК бесплатно предоставляет доступ к информации:

О зарегистрированных устройствах.

О законности их использования.

Эти изменения направлены на улучшение управления регистрацией устройств, предотвращение использования нелегальных устройств и повышение безопасности сетей сотовой связи.