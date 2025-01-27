"Штрафстан": Аймагамбетов раскритиковал систему административных наказаний в Казахстане

3:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался по поводу широко обсуждаемой в обществе темы увеличения штрафов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что существующая система административных штрафов вызывает критику, и многие считают, что штрафы стали способом пополнения бюджета, а не инструментом для поддержания порядка и предотвращения нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Majilis discusses candidacy of new Labor and Social security minister (44941)

Общество и "Штрафстан"

Аймагамбетов отметил, что в народе появился саркастический термин "Штрафстан", отражающий недоверие к текущей системе штрафов. Многие граждане уверены, что административные меры утратили свою основную цель — профилактику нарушений — и превратились в способ пополнения казны.

"Штрафы действительно играют важную роль в поддержании порядка, однако в их применении должна быть справедливость и направленность на решение конкретных проблем," - отметил депутат.

Проблемы с текущей системой штрафов

Аймагамбетов привел примеры наиболее острых ситуаций:

Штрафы для школ

Штрафы накладываются на учебные заведения, которые работают в три смены, не имеют необходимого оборудования или нуждаются в ремонте. При этом директора школ часто не могут решить системные проблемы, такие как нехватка финансирования или строительство жилья вместо новых школ. Штрафы в таких случаях достигают 600-900 тысяч тенге. Штрафы за неоплату парковки

Стоимость парковки составляет 100 тенге, тогда как штраф за ее неоплату — в 200 раз больше. Штрафы за прогрев автомобиля

Около 20 лет назад был введен штраф за прогрев машины более пяти минут в жилых зонах. Хотя изначально эта мера была направлена на улучшение экологии, в условиях Казахстана, с его климатическими особенностями, такие нормы требуют пересмотра.

Решения, предложенные депутатом

Асхат Аймагамбетов считает, что необходимо:

Провести проверку действующих штрафов на их соответствие реальным задачам. Снизить размеры штрафов за мелкие нарушения, такие как неоплата парковки, чтобы они соответствовали стоимости услуги. Заменить штрафы на образовательные курсы в определенных случаях, чтобы повысить осведомленность граждан о правилах. Направлять средства от штрафов на социально значимые проекты, чтобы повысить доверие граждан к системе административных наказаний.

"Штрафы должны восприниматься не как инструмент пополнения бюджета, а как мера профилактики и улучшения общественной безопасности," - подчеркнул депутат.

Вывод

Обсуждение штрафов в обществе поднимает важный вопрос о справедливости административных мер. Предложения Аймагамбетова направлены на создание системы, в которой штрафы будут не наказанием, а эффективным инструментом для решения реальных проблем.