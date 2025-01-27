"Штрафстан": Аймагамбетов раскритиковал систему административных наказаний в Казахстане

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался по поводу широко обсуждаемой в обществе темы увеличения штрафов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что существующая система административных штрафов вызывает критику, и многие считают, что штрафы стали способом пополнения бюджета, а не инструментом для поддержания порядка и предотвращения нарушений.
Аймагамбетов отметил, что в народе появился саркастический термин "Штрафстан", отражающий недоверие к текущей системе штрафов. Многие граждане уверены, что административные меры утратили свою основную цель — профилактику нарушений — и превратились в способ пополнения казны.
"Штрафы действительно играют важную роль в поддержании порядка, однако в их применении должна быть справедливость и направленность на решение конкретных проблем," - отметил депутат.
Аймагамбетов привел примеры наиболее острых ситуаций:
Штрафы для школ
Штрафы накладываются на учебные заведения, которые работают в три смены, не имеют необходимого оборудования или нуждаются в ремонте. При этом директора школ часто не могут решить системные проблемы, такие как нехватка финансирования или строительство жилья вместо новых школ. Штрафы в таких случаях достигают 600-900 тысяч тенге.
Штрафы за неоплату парковки
Стоимость парковки составляет 100 тенге, тогда как штраф за ее неоплату — в 200 раз больше.
Штрафы за прогрев автомобиля
Около 20 лет назад был введен штраф за прогрев машины более пяти минут в жилых зонах. Хотя изначально эта мера была направлена на улучшение экологии, в условиях Казахстана, с его климатическими особенностями, такие нормы требуют пересмотра.
Асхат Аймагамбетов считает, что необходимо:
"Штрафы должны восприниматься не как инструмент пополнения бюджета, а как мера профилактики и улучшения общественной безопасности," - подчеркнул депутат.
Обсуждение штрафов в обществе поднимает важный вопрос о справедливости административных мер. Предложения Аймагамбетова направлены на создание системы, в которой штрафы будут не наказанием, а эффективным инструментом для решения реальных проблем.
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