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"Штрафстан": Аймагамбетов раскритиковал систему административных наказаний в Казахстане

3:03
Мир » Бывший СССР » Казахстан

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался по поводу широко обсуждаемой в обществе темы увеличения штрафов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что существующая система административных штрафов вызывает критику, и многие считают, что штрафы стали способом пополнения бюджета, а не инструментом для поддержания порядка и предотвращения нарушений.

Majilis discusses candidacy of new Labor and Social security minister (44941)
Фото: commons.wikimedia.org by Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Majilis discusses candidacy of new Labor and Social security minister (44941)

Общество и "Штрафстан"

Аймагамбетов отметил, что в народе появился саркастический термин "Штрафстан", отражающий недоверие к текущей системе штрафов. Многие граждане уверены, что административные меры утратили свою основную цель — профилактику нарушений — и превратились в способ пополнения казны.

"Штрафы действительно играют важную роль в поддержании порядка, однако в их применении должна быть справедливость и направленность на решение конкретных проблем," - отметил депутат.

Проблемы с текущей системой штрафов

Аймагамбетов привел примеры наиболее острых ситуаций:

  1. Штрафы для школ
    Штрафы накладываются на учебные заведения, которые работают в три смены, не имеют необходимого оборудования или нуждаются в ремонте. При этом директора школ часто не могут решить системные проблемы, такие как нехватка финансирования или строительство жилья вместо новых школ. Штрафы в таких случаях достигают 600-900 тысяч тенге.

  2. Штрафы за неоплату парковки
    Стоимость парковки составляет 100 тенге, тогда как штраф за ее неоплату — в 200 раз больше.

  3. Штрафы за прогрев автомобиля
    Около 20 лет назад был введен штраф за прогрев машины более пяти минут в жилых зонах. Хотя изначально эта мера была направлена на улучшение экологии, в условиях Казахстана, с его климатическими особенностями, такие нормы требуют пересмотра.

Решения, предложенные депутатом

Асхат Аймагамбетов считает, что необходимо:

  1. Провести проверку действующих штрафов на их соответствие реальным задачам.
  2. Снизить размеры штрафов за мелкие нарушения, такие как неоплата парковки, чтобы они соответствовали стоимости услуги.
  3. Заменить штрафы на образовательные курсы в определенных случаях, чтобы повысить осведомленность граждан о правилах.
  4. Направлять средства от штрафов на социально значимые проекты, чтобы повысить доверие граждан к системе административных наказаний.

"Штрафы должны восприниматься не как инструмент пополнения бюджета, а как мера профилактики и улучшения общественной безопасности," - подчеркнул депутат.

Вывод

Обсуждение штрафов в обществе поднимает важный вопрос о справедливости административных мер. Предложения Аймагамбетова направлены на создание системы, в которой штрафы будут не наказанием, а эффективным инструментом для решения реальных проблем.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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