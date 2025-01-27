Казахстан увеличит социальные расходы: рост пенсий и пособий до 2027 года

Проект бюджета Казахстана на 2025–2027 годы предполагает значительное увеличение расходов на социальную сферу. Это направлено на поддержку уязвимых категорий граждан, повышение пенсий, пособий и улучшение системы социальной защиты.

Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Казахский тенге

Основные бюджетные показатели

В рамках бюджета предусмотрены следующие суммы на социальную помощь и обеспечение:

6,1 трлн тенге в 2025 году,

в 2025 году, 6,8 трлн тенге в 2026 году,

в 2026 году, 7,4 трлн тенге в 2027 году.

Эти средства направят на реализацию социальных программ, выплату пенсий, пособий, субсидирование пенсионных взносов и адресную социальную помощь.

Как вырастут пенсии

Средний размер пенсий, включая базовую и солидарную, будет увеличиваться:

96 562 тенге в 2025 году,

в 2025 году, 103 376 тенге в 2026 году,

в 2026 году, 110 185 тенге в 2027 году.

Также продолжится повышение базовых пенсионных выплат:

Минимальная базовая пенсия к 2027 году достигнет 70% от прожиточного минимума ,

, Максимальная базовая пенсия — 120% от прожиточного минимума.

Средний размер базовой пенсии составит:

47 700 тенге в 2025 году,

в 2025 году, 52 162 тенге в 2026 году,

в 2026 году, 55 145 тенге в 2027 году.

Пособия для уязвимых категорий

Бюджет также предусматривает меры поддержки:

Многодетные и малообеспеченные семьи: государственные пособия. Лица с инвалидностью: специальные выплаты и льготы. Семьи, потерявшие кормильца: пособия на постоянной основе. Работники вредных производств: компенсационные выплаты. Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний: социальная поддержка.

Для семей с детьми будут предусмотрены дополнительные меры, включая субсидирование обязательных пенсионных взносов в случае потери дохода из-за ухода за ребенком до полутора лет.

Адресная социальная помощь

Важной частью социальной поддержки станет государственная адресная социальная помощь (ГАСП). Она предоставляется малообеспеченным семьям и способствует обеспечению минимального уровня доходов для нуждающихся.

Эксперт Лина Егель кызы считает, что увеличение расходов на социальную сферу демонстрирует стремление государства повысить уровень социальной защиты. Однако для успешной реализации запланированных мер потребуется:

Эффективное управление бюджетом,

Контроль за расходованием средств,

Совершенствование социальной политики.