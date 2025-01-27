Казахстан увеличит социальные расходы: рост пенсий и пособий до 2027 года

Проект бюджета Казахстана на 2025–2027 годы предполагает значительное увеличение расходов на социальную сферу. Это направлено на поддержку уязвимых категорий граждан, повышение пенсий, пособий и улучшение системы социальной защиты.
В рамках бюджета предусмотрены следующие суммы на социальную помощь и обеспечение:
Эти средства направят на реализацию социальных программ, выплату пенсий, пособий, субсидирование пенсионных взносов и адресную социальную помощь.
Средний размер пенсий, включая базовую и солидарную, будет увеличиваться:
Также продолжится повышение базовых пенсионных выплат:
Средний размер базовой пенсии составит:
Бюджет также предусматривает меры поддержки:
Для семей с детьми будут предусмотрены дополнительные меры, включая субсидирование обязательных пенсионных взносов в случае потери дохода из-за ухода за ребенком до полутора лет.
Важной частью социальной поддержки станет государственная адресная социальная помощь (ГАСП). Она предоставляется малообеспеченным семьям и способствует обеспечению минимального уровня доходов для нуждающихся.
Эксперт Лина Егель кызы считает, что увеличение расходов на социальную сферу демонстрирует стремление государства повысить уровень социальной защиты. Однако для успешной реализации запланированных мер потребуется:
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