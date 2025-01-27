Золото в Казахстане подорожало на 43% за три года: причины и прогнозы

В Казахстане за последние три года цены на золото выросли на 43%, делая этот драгоценный металл все более недоступным для простых граждан. В то же время растущий спрос и случаи продажи поддельного золота вызывают серьезные опасения.
По данным Национального банка Казахстана:
На алматинских рынках цена на золото:
С ростом цен увеличилось число случаев продажи поддельного золота. Например, в конце 2024 года в Акмолинской области было изъято 384,79 грамма фальшивого золота.
Национальный банк советует покупать золото, произведенное Тенге сараем, которое:
Национальный банк пояснил, что цена золота зависит от следующих факторов:
Многие жители Казахстана приобретают золото в качестве инвестиций или для особых случаев, таких как свадьбы и подарки. По словам продавцов, с ростом цен все больше людей предпочитают покупать золотые изделия как способ сохранить средства.
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