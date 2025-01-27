Золото в Казахстане подорожало на 43% за три года: причины и прогнозы

2:30 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

В Казахстане за последние три года цены на золото выросли на 43%, делая этот драгоценный металл все более недоступным для простых граждан. В то же время растущий спрос и случаи продажи поддельного золота вызывают серьезные опасения.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Как изменились цены на золото?

По данным Национального банка Казахстана:

В конце 2021 года стоимость одной тройской унции золота составляла 1 820,10 долларов .

. К концу 2024 года она выросла до 2 610,85 долларов , что эквивалентно 1 360 696 тенге при текущем курсе.

, что эквивалентно при текущем курсе. Цена за грамм золота теперь составляет около 43 752 тенге.

Что происходит на рынках?

На алматинских рынках цена на золото:

Стартует от 33 000 тенге за грамм для более дешевых вариантов.

для более дешевых вариантов. Достигает 45 000 тенге и выше за изделия известных брендов.

за изделия известных брендов. Скупка золота идет по более низкой цене — от 25 000 тенге за грамм, так как многое отправляется на переработку.

Проблема поддельного золота

С ростом цен увеличилось число случаев продажи поддельного золота. Например, в конце 2024 года в Акмолинской области было изъято 384,79 грамма фальшивого золота.

Национальный банк советует покупать золото, произведенное Тенге сараем, которое:

Имеет защитную упаковку.

Снабжено ультрафиолетовой защитой и сертификатом качества.

Что влияет на стоимость золота?

Национальный банк пояснил, что цена золота зависит от следующих факторов:

Геополитическая нестабильность. Экономические кризисы и инфляция. Политика центральных банков, включая ФРС США. Курсы валют и спрос на золото со стороны центральных банков и потребителей.

Почему казахстанцы покупают золото?

Многие жители Казахстана приобретают золото в качестве инвестиций или для особых случаев, таких как свадьбы и подарки. По словам продавцов, с ростом цен все больше людей предпочитают покупать золотые изделия как способ сохранить средства.