Тарифы на воду в Алматы: подробности нового повышения

С 2025 года в Алматы изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева пояснила, как изменения повлияют на население и какие меры поддержки предусмотрены для социально-уязвимых категорий граждан.

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Новые тарифы

Согласно обновлениям:

Средний тариф на водоснабжение составит 135 тенге за кубометр .

. Средний тариф на водоотведение — чуть более 83 тенге за кубометр .

. Базовый тариф для населения на водоснабжение вырастет до 91 тенге за кубометр, на водоотведение — до 83 тенге за кубометр.

Дополнительные доходы от новых тарифов направят на развитие ЖКХ, включая:

Внедрение ресурсосберегающих технологий.

Ремонтные работы.

Установку приборов учёта.

Социальная поддержка

Акимат Алматы компенсирует повышение тарифов для социально-уязвимых категорий граждан. К ним относятся:

Ветераны.

Лица с инвалидностью.

Многодетные семьи.

Пенсионеры.

По данным Управления занятости и социальных программ, более 141 тысячи человек в мегаполисе уже получают компенсации. Общая сумма помощи с июля 2023 года составила почти 5,5 миллиардов тенге.

Как работает компенсация?

Социальная выплата в размере 0,8 МРП (месячного расчетного показателя) покрывает рост тарифов для жилья площадью до 40 квадратных метров.

(месячного расчетного показателя) покрывает рост тарифов для жилья площадью до 40 квадратных метров. Ежегодное повышение МРП на 6,5% позволяет сохранять уровень поддержки, покрывающий рост цен.

Бауржан Жаубасов, руководитель Управления занятости и социальных программ, отметил:

"Действующая социальная выплата полностью компенсирует текущее повышение тарифов для СУСН (социально уязвимых слоёв населения)."

Что это значит для горожан?

Изменения тарифов на воду направлены на улучшение качества услуг ЖКХ и развитие инфраструктуры. При этом социальная поддержка позволит сгладить финансовую нагрузку для нуждающихся.

Жителям мегаполиса важно учитывать новые тарифы в своих расходах и, при необходимости, обращаться за компенсацией в соответствующие структуры.