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Тарифы на воду в Алматы: подробности нового повышения

Мир » Бывший СССР » Казахстан

С 2025 года в Алматы изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева пояснила, как изменения повлияют на население и какие меры поддержки предусмотрены для социально-уязвимых категорий граждан.

Чистая вода
Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com
Чистая вода

Новые тарифы

Согласно обновлениям:

  • Средний тариф на водоснабжение составит 135 тенге за кубометр.
  • Средний тариф на водоотведение — чуть более 83 тенге за кубометр.
  • Базовый тариф для населения на водоснабжение вырастет до 91 тенге за кубометр, на водоотведение — до 83 тенге за кубометр.

Дополнительные доходы от новых тарифов направят на развитие ЖКХ, включая:

  • Внедрение ресурсосберегающих технологий.
  • Ремонтные работы.
  • Установку приборов учёта.

Социальная поддержка

Акимат Алматы компенсирует повышение тарифов для социально-уязвимых категорий граждан. К ним относятся:

  • Ветераны.
  • Лица с инвалидностью.
  • Многодетные семьи.
  • Пенсионеры.

По данным Управления занятости и социальных программ, более 141 тысячи человек в мегаполисе уже получают компенсации. Общая сумма помощи с июля 2023 года составила почти 5,5 миллиардов тенге.

Как работает компенсация?

  • Социальная выплата в размере 0,8 МРП (месячного расчетного показателя) покрывает рост тарифов для жилья площадью до 40 квадратных метров.
  • Ежегодное повышение МРП на 6,5% позволяет сохранять уровень поддержки, покрывающий рост цен.

Бауржан Жаубасов, руководитель Управления занятости и социальных программ, отметил:

"Действующая социальная выплата полностью компенсирует текущее повышение тарифов для СУСН (социально уязвимых слоёв населения)."

Что это значит для горожан?

Изменения тарифов на воду направлены на улучшение качества услуг ЖКХ и развитие инфраструктуры. При этом социальная поддержка позволит сгладить финансовую нагрузку для нуждающихся.

Жителям мегаполиса важно учитывать новые тарифы в своих расходах и, при необходимости, обращаться за компенсацией в соответствующие структуры.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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