Тарифы на воду в Алматы: подробности нового повышения

С 2025 года в Алматы изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева пояснила, как изменения повлияют на население и какие меры поддержки предусмотрены для социально-уязвимых категорий граждан.
Согласно обновлениям:
Дополнительные доходы от новых тарифов направят на развитие ЖКХ, включая:
Акимат Алматы компенсирует повышение тарифов для социально-уязвимых категорий граждан. К ним относятся:
По данным Управления занятости и социальных программ, более 141 тысячи человек в мегаполисе уже получают компенсации. Общая сумма помощи с июля 2023 года составила почти 5,5 миллиардов тенге.
Бауржан Жаубасов, руководитель Управления занятости и социальных программ, отметил:
"Действующая социальная выплата полностью компенсирует текущее повышение тарифов для СУСН (социально уязвимых слоёв населения)."
Изменения тарифов на воду направлены на улучшение качества услуг ЖКХ и развитие инфраструктуры. При этом социальная поддержка позволит сгладить финансовую нагрузку для нуждающихся.
Жителям мегаполиса важно учитывать новые тарифы в своих расходах и, при необходимости, обращаться за компенсацией в соответствующие структуры.
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