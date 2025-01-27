Изменения в Административном кодексе Казахстана: новые штрафы с 13 марта 2025 года

В январе 2025 года президент Казахстана подписал Закон № 155-VIII, вносящий изменения в Административный кодекс. Поправки, которые вступят в силу с 13 марта 2025 года, затрагивают различные сферы, включая правила дорожного движения, экологические нарушения и немедицинское употребление наркотических веществ.
Фото: commons.wikimedia.org by Pesotsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свалка - panoramio
Основные изменения для автовладельцев
Перевозка пассажиров вне салона автомобиля
Новая часть в статье 593: за перевозку пассажиров вне кабины, высовывание из окон или открытие дверей во время движения будет наложен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).
Выезд на встречную полосу
Если нарушение привело к материальному ущербу, права будут лишать на 9 месяцев (ранее — 6 месяцев).
Для водителей с инвалидностью вместо лишения прав предусмотрен штраф в 30 МРП (117 960 тенге).
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
Штраф увеличен с 10 до 20 МРП (78 640 тенге).
Если нарушение вызвало материальный ущерб, права будут лишать на 9 месяцев.
Снижение штрафов за парковку
За уклонение от оплаты парковки: штраф снижен с 3 до 1 МРП (3 932 тенге).
За повторное нарушение в течение года: с 5 до 2 МРП (7 864 тенге).
Прочие изменения
Ложные вызовы специальных служб
Первый случай: штраф увеличен с 30 до 60 МРП (235 920 тенге).
Повторный вызов или ложный сигнал в условиях ЧС: штраф составит 120 МРП (471 840 тенге).
Организация стихийных свалок
Новые пункты в статье 344:
Физлица: штраф 100 МРП (393 200 тенге).
Юрлица: от 200 до 1 000 МРП (786 400–3 932 000 тенге).
Повторное нарушение в течение года (для юрлиц — 3 лет): штраф увеличивается в два раза.
Немедицинское употребление наркотиков
Первый случай: штраф 40 МРП (157 280 тенге) или арест на 10 суток.
Повторное нарушение: штраф 80 МРП (314 560 тенге) или арест на 20 суток.
Что это значит для граждан Казахстана?
С 13 марта 2025 года новые правила введут ужесточение за некоторые правонарушения, особенно в области экологии и безопасности дорожного движения. В то же время штрафы за парковку и некоторые нарушения ПДД будут снижены.
Гражданам рекомендуется ознакомиться с нововведениями, чтобы избежать штрафов и других санкций.