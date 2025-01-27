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Изменения в Административном кодексе Казахстана: новые штрафы с 13 марта 2025 года

3:16
Мир » Бывший СССР » Казахстан

В январе 2025 года президент Казахстана подписал Закон № 155-VIII, вносящий изменения в Административный кодекс. Поправки, которые вступят в силу с 13 марта 2025 года, затрагивают различные сферы, включая правила дорожного движения, экологические нарушения и немедицинское употребление наркотических веществ.

Свалка - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Pesotsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свалка - panoramio

Основные изменения для автовладельцев

  1. Перевозка пассажиров вне салона автомобиля
  • Новая часть в статье 593: за перевозку пассажиров вне кабины, высовывание из окон или открытие дверей во время движения будет наложен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).
  1. Выезд на встречную полосу
  • Если нарушение привело к материальному ущербу, права будут лишать на 9 месяцев (ранее — 6 месяцев).
  • Для водителей с инвалидностью вместо лишения прав предусмотрен штраф в 30 МРП (117 960 тенге).
  1. Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
  • Штраф увеличен с 10 до 20 МРП (78 640 тенге).
  • Если нарушение вызвало материальный ущерб, права будут лишать на 9 месяцев.
  1. Снижение штрафов за парковку
  • За уклонение от оплаты парковки: штраф снижен с 3 до 1 МРП (3 932 тенге).
  • За повторное нарушение в течение года: с 5 до 2 МРП (7 864 тенге).

Прочие изменения

  1. Ложные вызовы специальных служб
  • Первый случай: штраф увеличен с 30 до 60 МРП (235 920 тенге).
  • Повторный вызов или ложный сигнал в условиях ЧС: штраф составит 120 МРП (471 840 тенге).
  1. Организация стихийных свалок
  • Новые пункты в статье 344:
    • Физлица: штраф 100 МРП (393 200 тенге).
    • Юрлица: от 200 до 1 000 МРП (786 400–3 932 000 тенге).
    • Повторное нарушение в течение года (для юрлиц — 3 лет): штраф увеличивается в два раза.
  1. Немедицинское употребление наркотиков
  • Первый случай: штраф 40 МРП (157 280 тенге) или арест на 10 суток.
  • Повторное нарушение: штраф 80 МРП (314 560 тенге) или арест на 20 суток.

Что это значит для граждан Казахстана?

С 13 марта 2025 года новые правила введут ужесточение за некоторые правонарушения, особенно в области экологии и безопасности дорожного движения. В то же время штрафы за парковку и некоторые нарушения ПДД будут снижены.

Гражданам рекомендуется ознакомиться с нововведениями, чтобы избежать штрафов и других санкций.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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