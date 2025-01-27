Прогноз погоды на 27-29 января: Астана, Алматы, Шымкент

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Специалисты РГП "Казгидромет" представили погодные условия для крупных городов Казахстана на ближайшие трое суток. Внимание на температурные изменения, гололедицу и возможные осадки.

Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ураган

Погода в Астане

27 января: переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, 3–8 м/с. Температура: ночью -16…-18°С, днем -11…-13°С.

переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, 3–8 м/с. Температура: ночью -16…-18°С, днем -11…-13°С. 28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура: ночью -20…-22°С, днем -11…-13°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура: ночью -20…-22°С, днем -11…-13°С. 29 января: временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура: ночью -8…-10°С, днем -5…-7°С.

Погода в Алматы

27 января: переменная облачность, осадков не будет. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Температура: ночью -7…-9°С, днем 0…+2°С.

переменная облачность, осадков не будет. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Температура: ночью -7…-9°С, днем 0…+2°С. 28–29 января: переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, 0–5 м/с. Температура: ночью -5…-7°С, днем 0…+2°С.

Погода в Шымкенте

27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура: ночью -2…-4°С, днем +6…+8°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура: ночью -2…-4°С, днем +6…+8°С. 28 января: переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 8–13 м/с. Температура: ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С.

переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 8–13 м/с. Температура: ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С. 29 января: переменная облачность, днем возможны осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, 8–13 м/с. Температура: ночью -3…-5°С, днем 0…+2°С.

Штормовое предупреждение

На 27 января в Алматы и 11 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Будьте осторожны на дорогах и внимательно следите за погодными условиями.