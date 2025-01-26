В Казахстане готовят 15% налог для граждан с доходами свыше 30 млн тенге

В Казахстане обсуждается введение новой дифференцированной ставки подоходного налога для граждан с годовым доходом более 30 миллионов тенге. Эта мера может затронуть высокодоходных граждан, сообщает Stan.kz со ссылкой на программу Информбюро.

Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Казахский тенге

Новая налоговая система в Казахстане

Ставка подоходного налога в 15% будет применяться к гражданам, чей годовой доход превышает 33 миллиона тенге (или 8 500 месячных расчетных показателей).

До достижения этого порога налогоплательщики будут продолжать платить налог по текущей ставке в 10%. Однако доход, превышающий установленный предел, будет облагаться налогом по повышенной ставке.

Почему это важно?

Дифференцированная система налогообложения обсуждается в Казахстане уже несколько лет. Основная идея заключается в более справедливом распределении налоговой нагрузки: граждане с более высокими доходами платят больше налогов, чем те, чей доход ниже.

Житель Астаны отметил, что такая система необходима:

«Оно правильно. Если налоги не будут уплачиваться, как государство будет обеспечивать пенсии, зарплаты и другие социальные расходы?»

В то же время некоторые граждане считают, что налоговая ставка должна быть одинаковой для всех:

«Ставка в 10% должна быть для всех, независимо от уровня дохода», — высказался ещё один житель.

Когда начнут действовать изменения?

Новая система не вступит в силу с начала года. Планируется постепенное внедрение, чтобы обеспечить адаптацию граждан и бизнеса к новым условиям.