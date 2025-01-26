49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане

Депутаты Мажилиса приступили к рассмотрению законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Соединённых Штатов, сообщает BaigeNews.kz. Документ предусматривает аренду земельного участка в Алматы для строительства консульского учреждения США.
Соглашение было подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.
В рамках соглашения определены порядок и условия предоставления земли для реализации проекта.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Айгуль Куспан заявила:
«Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение».
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