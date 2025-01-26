49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

Депутаты Мажилиса приступили к рассмотрению законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Соединённых Штатов, сообщает BaigeNews.kz. Документ предусматривает аренду земельного участка в Алматы для строительства консульского учреждения США.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Американское посольство в Астане

Детали соглашения

Соглашение было подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

Площадь земельного участка: более 70 тысяч квадратных метров.

более 70 тысяч квадратных метров. Срок аренды: 49 лет.

49 лет. Цель: строительство и эксплуатация здания консульского учреждения США в Алматы.

В рамках соглашения определены порядок и условия предоставления земли для реализации проекта.

Мнение депутатов

На пленарном заседании Мажилиса депутат Айгуль Куспан заявила:

«Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение».