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49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане

1:06
Мир » Бывший СССР » Казахстан

Депутаты Мажилиса приступили к рассмотрению законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Соединённых Штатов, сообщает BaigeNews.kz. Документ предусматривает аренду земельного участка в Алматы для строительства консульского учреждения США.

Американское посольство в Астане
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Американское посольство в Астане

Детали соглашения

Соглашение было подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

  • Площадь земельного участка: более 70 тысяч квадратных метров.
  • Срок аренды: 49 лет.
  • Цель: строительство и эксплуатация здания консульского учреждения США в Алматы.

В рамках соглашения определены порядок и условия предоставления земли для реализации проекта.

Мнение депутатов

На пленарном заседании Мажилиса депутат Айгуль Куспан заявила:

«Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение».

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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