Курс доллара в Алматы: продажа по 521 тенге

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

По данным Almaty.tv со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), на вечерних торгах 24 января средневзвешенный курс доллара снизился на 4,38 тенге и составил 517,81 тенге.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ банкноты номиналом 100 долларов США

Курсы в обменниках

Согласно данным портала kurs.kz, на данный момент в обменных пунктах Алматы:

Курс покупки доллара составляет 518,5 тенге.

составляет 518,5 тенге. Курс продажи доллара составляет 521 тенге.

Официальный курс

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 24 января в размере 522,42 тенге.