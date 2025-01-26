Курс доллара в Алматы: продажа по 521 тенге

По данным Almaty.tv со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), на вечерних торгах 24 января средневзвешенный курс доллара снизился на 4,38 тенге и составил 517,81 тенге.
Согласно данным портала kurs.kz, на данный момент в обменных пунктах Алматы:
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 24 января в размере 522,42 тенге.
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