Айжулдыз Адайбекова выбрала 101 розу в качестве махра на никахе

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

Популярная казахстанская блогерша Айжулдыз Адайбекова вновь выходит замуж. На своей странице в социальных сетях она поделилась видео своего никаха, который прошёл в мечети, и рассказала о своем необычном выборе махра, сообщает Skifnews.kz.

Фото: Instagram by aizhuldyz_adaibekova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айжулдыз Адайбекова

Необычный махр

На вопрос имама о махре Айжулдыз попросила 101 розу.

«В качестве махра я попросила 101 розу. Пусть это будет просто! Имам удивился: почему не золото или машина. Даже пошутил, что, возможно, мне всё равно подарят золото», — написала блогерша.

Такой выбор вызвал улыбку у её подписчиков, которые отметили её оригинальность.

Новый муж и поддержка семьи

Новым избранником Айжулдыз стал мобилограф Сакен Кагаров. В интервью блогерша рассказала, как её сын от первого брака, Назар, нашёл общий язык с её будущим мужем.

«Назар и Сакен познакомились на одном из моих проектов. Назар сразу узнал его, потому что знал, что Сакен путешествует на велосипеде, и даже сказал: "Велосипед!"»

Айжулдыз также поделилась размышлениями о том, что женщины, воспитывающие детей, часто боятся начинать новые отношения.

«Девушки с детьми боятся второй раз сделать шаг. У каждого есть прошлое. Но если человек, который вошёл в вашу жизнь, приносит счастье и не мешает, значит, он действительно ваш. Не бойтесь делать шаг вперёд!»