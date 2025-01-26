Айжулдыз Адайбекова выбрала 101 розу в качестве махра на никахе

Популярная казахстанская блогерша Айжулдыз Адайбекова вновь выходит замуж. На своей странице в социальных сетях она поделилась видео своего никаха, который прошёл в мечети, и рассказала о своем необычном выборе махра, сообщает Skifnews.kz.
На вопрос имама о махре Айжулдыз попросила 101 розу.
«В качестве махра я попросила 101 розу. Пусть это будет просто! Имам удивился: почему не золото или машина. Даже пошутил, что, возможно, мне всё равно подарят золото», — написала блогерша.
Такой выбор вызвал улыбку у её подписчиков, которые отметили её оригинальность.
Новым избранником Айжулдыз стал мобилограф Сакен Кагаров. В интервью блогерша рассказала, как её сын от первого брака, Назар, нашёл общий язык с её будущим мужем.
«Назар и Сакен познакомились на одном из моих проектов. Назар сразу узнал его, потому что знал, что Сакен путешествует на велосипеде, и даже сказал: "Велосипед!"»
Айжулдыз также поделилась размышлениями о том, что женщины, воспитывающие детей, часто боятся начинать новые отношения.
«Девушки с детьми боятся второй раз сделать шаг. У каждого есть прошлое. Но если человек, который вошёл в вашу жизнь, приносит счастье и не мешает, значит, он действительно ваш. Не бойтесь делать шаг вперёд!»
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