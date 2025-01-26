Улболсын Шалкарова: "У меня нет обиды на родителей"

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

В недавнем подкасте «Мамская история» актриса Улболсын Шалкарова поделилась своими первыми ощущениями от материнства и рассказала о том, как её жизнь изменилась в новом статусе. Интервью, опубликованное на сайте Азаттык Рухы, затронуло не только личные переживания, но и семейные традиции, связанные с именами и ожиданиями.

Фото: YouTube Улболсын Шалкарова

Суеверия и ожидания

Особое внимание в беседе было уделено суеверию, связанному с именами. Улболсын рассказала, что её имя было дано с надеждой на рождение мальчика после неё. Однако судьба распорядилась иначе.

«Моё имя не сбылось. После меня родилась девочка, а потом мальчик. Насчёт моего имени придумали суеверие и сказали, что после меня должен быть сын. Но этот ритуал не сбылся», — поделилась актриса.

Она отметила, что её дедушка был тем, кто выбрал для неё имя. Хотя она выросла в любви и заботе, внутренние переживания всё же оставили свой след.

Ощущение невостребованности

Улболсын искренне рассказала о своём детстве и о том, какие мысли её посещали.

«Когда ждут мальчика, а рождается девочка, появляется ощущение, что тебя не ждали. Ты как будто должен доказывать, что родился не напрасно. У меня нет обиды на родителей, но внутри были такие мысли», — призналась актриса, не сдержав слёз.

Она также упомянула, что старалась не обременять своих родителей, стремилась быть послушной и не показывать свой характер.

Материнство как новый этап

Став матерью, Улболсын переосмыслила многие моменты своего прошлого. Теперь она старается создавать для своего ребёнка атмосферу безусловной любви и принятия.

Интервью актрисы стало откровением для многих слушателей, так как затронуло важные темы — ожидания в семье, традиции, суеверия и их влияние на эмоциональное состояние детей.