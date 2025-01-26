Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Улболсын Шалкарова: "У меня нет обиды на родителей"
Курс доллара в Алматы: продажа по 521 тенге
США увеличили продажи оружия на мировом рынке благодаря конфликту на Украине
Почувствуй себя молодым в 50 лет: этот авторский комплекс упражнений избавит от боли в спине
Эксперт по осанке перечислила минусы горячей йоги
Ольга Волкова раскрыла свой оригинальный способ мести обидчикам
Как советские водители справлялись без зимней резины: секреты и хитрости
Кто-то подает сигналы — астрономы не знают, как объяснить ледяные сферы в космосе
Почему кошки так любят подоконники

Программа «Наурыз жұмыскер»: жильё для работников ключевых отраслей Казахстана

1:40
Мир » Бывший СССР » Казахстан

С 17 марта 2025 года в Казахстане стартует новая ипотечная программа под названием «Наурыз жұмыскер». Её оператором станет «Отбасы банк», и она станет частью более широкой программы «Наурыз», сообщает Azattyq Rýhy.

Семейная ипотека
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Семейная ипотека

Кого затронет программа?

Программа направлена на обеспечение жильём работников, занятых в таких ключевых отраслях, как:

  • промышленность,
  • энергетика,
  • транспорт,
  • сельское хозяйство,
  • водные ресурсы.

«В рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать 2 440 кредитов на общую сумму 72 млрд тенге. Приём заявок начнётся 17 марта 2025 года», — заявили в правительстве.

Условия программы

Ипотечная ставка будет зависеть от категории заёмщиков:

  • 7% годовых — для граждан из социально уязвимых слоёв населения,
  • 9% годовых — для всех остальных категорий.

Первоначальный взнос:

  • 10% — для полностью готового жилья,
  • 20% — для нового жилья без отделки или на вторичном рынке.

Максимальная сумма кредита:

  • до 30 млн тенге для регионов,
  • до 36 млн тенге для жителей Астаны и Алматы.

Преимущества и цели программы

Программа «Наурыз жұмыскер» направлена на поддержку работников ключевых секторов экономики, предоставляя доступное жильё. Это шаг к улучшению жилищных условий и повышению уровня жизни трудящихся.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Садоводство, цветоводство
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца
Садоводство, цветоводство
Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Последние материалы
Эксперт по осанке перечислила минусы горячей йоги
Как советские водители справлялись без зимней резины: секреты и хитрости
Ольга Волкова раскрыла свой оригинальный способ мести обидчикам
Кто-то подает сигналы — астрономы не знают, как объяснить ледяные сферы в космосе
Почему кошки так любят подоконники
Раковина в ванной для всей семьи: как выбрать идеальную высоту для установки
Цены на картофель в Казахстане выросли в 2–3 раза в январе 2025 года
Эти советы помогут вам сделать укладку стойкой и объемной
5 самых умных пород кошек: кто удивит вас своим интеллектом
Как продать долю в квартире: все нюансы 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.