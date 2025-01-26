Программа «Наурыз жұмыскер»: жильё для работников ключевых отраслей Казахстана

С 17 марта 2025 года в Казахстане стартует новая ипотечная программа под названием «Наурыз жұмыскер». Её оператором станет «Отбасы банк», и она станет частью более широкой программы «Наурыз», сообщает Azattyq Rýhy.
Программа направлена на обеспечение жильём работников, занятых в таких ключевых отраслях, как:
«В рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать 2 440 кредитов на общую сумму 72 млрд тенге. Приём заявок начнётся 17 марта 2025 года», — заявили в правительстве.
Ипотечная ставка будет зависеть от категории заёмщиков:
Первоначальный взнос:
Максимальная сумма кредита:
Программа «Наурыз жұмыскер» направлена на поддержку работников ключевых секторов экономики, предоставляя доступное жильё. Это шаг к улучшению жилищных условий и повышению уровня жизни трудящихся.
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