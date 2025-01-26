Программа «Наурыз жұмыскер»: жильё для работников ключевых отраслей Казахстана

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

С 17 марта 2025 года в Казахстане стартует новая ипотечная программа под названием «Наурыз жұмыскер». Её оператором станет «Отбасы банк», и она станет частью более широкой программы «Наурыз», сообщает Azattyq Rýhy.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Семейная ипотека

Кого затронет программа?

Программа направлена на обеспечение жильём работников, занятых в таких ключевых отраслях, как:

промышленность,

энергетика,

транспорт,

сельское хозяйство,

водные ресурсы.

«В рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать 2 440 кредитов на общую сумму 72 млрд тенге. Приём заявок начнётся 17 марта 2025 года», — заявили в правительстве.

Условия программы

Ипотечная ставка будет зависеть от категории заёмщиков:

7% годовых — для граждан из социально уязвимых слоёв населения,

9% годовых — для всех остальных категорий.

Первоначальный взнос:

10% — для полностью готового жилья,

20% — для нового жилья без отделки или на вторичном рынке.

Максимальная сумма кредита:

до 30 млн тенге для регионов,

до 36 млн тенге для жителей Астаны и Алматы.

Преимущества и цели программы

Программа «Наурыз жұмыскер» направлена на поддержку работников ключевых секторов экономики, предоставляя доступное жильё. Это шаг к улучшению жилищных условий и повышению уровня жизни трудящихся.