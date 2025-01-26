Цены на картофель в Казахстане выросли в 2–3 раза в январе 2025 года

Цены на картофель в ряде регионов Казахстана значительно выросли в январе 2025 года. В некоторых торговых точках стоимость продукта увеличилась в два-три раза. После вмешательства местных властей в некоторых регионах цены начали немного снижаться, однако рост всё ещё заметен.
Наиболее низкие цены зафиксированы в Петропавловске, где килограмм картофеля стоит от 250 тенге. В Павлодаре стоимость колеблется от 250 до 370 тенге. В Кокшетау килограмм картофеля можно приобрести за 260–300 тенге, а в Костанае — за 290–364 тенге.
В городах Шымкент, Астана и Алматы стоимость картофеля выше, чем в других регионах.
Резкий рост цен на картофель связан с сезонными факторами, а также с увеличением затрат на транспортировку и хранение продукта. Вмешательство местных органов власти позволило стабилизировать цены в некоторых регионах, однако ситуация остаётся напряжённой, особенно в крупных городах.
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