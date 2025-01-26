Цены на картофель в Казахстане выросли в 2–3 раза в январе 2025 года

2:14 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

Цены на картофель в ряде регионов Казахстана значительно выросли в январе 2025 года. В некоторых торговых точках стоимость продукта увеличилась в два-три раза. После вмешательства местных властей в некоторых регионах цены начали немного снижаться, однако рост всё ещё заметен.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Где картофель дешевле?

Наиболее низкие цены зафиксированы в Петропавловске, где килограмм картофеля стоит от 250 тенге. В Павлодаре стоимость колеблется от 250 до 370 тенге. В Кокшетау килограмм картофеля можно приобрести за 260–300 тенге, а в Костанае — за 290–364 тенге.

Средние цены по регионам

Семей : 320-380 тенге за килограмм .

Урал : около 310 тенге .

Туркестан : 320-400 тенге .

Кунаев : в супермаркетах — 329 тенге , на базарах — 400 тенге .

Караганда : около 329 тенге .

Атырау : от 340 тенге .

Актау : от 350 тенге .

Актобе : 360-390 тенге .

Кызылорда : 380-400 тенге .

Где цены самые высокие?

В городах Шымкент, Астана и Алматы стоимость картофеля выше, чем в других регионах.

Шымкент: в магазинах 490 тенге за килограмм, на базарах — 340–400 тенге.

в магазинах 490 тенге за килограмм, на базарах — 340–400 тенге. Астана: 495–510 тенге в магазинах, на базарах можно найти за 300 тенге.

495–510 тенге в магазинах, на базарах можно найти за 300 тенге. Алматы: от 500 тенге в магазинах, на базарах — 350–400 тенге.

Причины роста цен

Резкий рост цен на картофель связан с сезонными факторами, а также с увеличением затрат на транспортировку и хранение продукта. Вмешательство местных органов власти позволило стабилизировать цены в некоторых регионах, однако ситуация остаётся напряжённой, особенно в крупных городах.