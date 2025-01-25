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Еврокомиссия больше не скрывает: чтобы наказать Венгрию, нужно навредить и Вене

0:54
Мир

Европейская комиссия сообщила об исключении венского университета Modul из программы Erasmus из-за венгерских имущественных связей и проблем с верховенством закона. Об этом пишет Die Presse.

Венгры
Фото: commons.wikimedia.org by Rbalint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Венгры

Так решили из-за заморозки венгерских фондов ЕС. Австрийский частный университет пострадал из-за того, что его основным владельцем был Mathias Corvinus Collegium.

В учебном заведении сообщили, что студенты не пострадают, поскольку в будущем им будет оказана такая же поддержка, как если бы она предоставлялась Европейским Союзом.

Председатель совета попечителей MCC Балаж Орбан заявил, что это решение возмутительно, так как затрагивает студентов из ЕС. По его словам, эта ситуация наглядно доказывает предвзятость Комиссии и политически обоснованные двойные стандарты.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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