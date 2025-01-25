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ЕС пора прекратить врать о России! На Западе высказались об экономике РФ

0:43
Мир

Евросоюзу нужно заканчивать врать о том, что экономика России страдает. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

"Ваш босс фон дер Лжец говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад", — написал он в социальной сети.

Так Боуз обратился к главе евродипломатии Каи Каллас. Он назвал лгуньей руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Журналист заявил, что российская экономика с тех пор только выросла.

"Хватит врать", — добавил Боуз.

Он так ответил Каллас, которая ранее заявила, что экономика РФ в плохом положении.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas, в замужестве (2002—2006) — Лейгер, Leiger; род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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