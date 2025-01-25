Евросоюзу нужно заканчивать врать о том, что экономика России страдает. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Ваш босс фон дер Лжец говорила нам, что "российская экономика в клочьях". Это было более двух лет назад", — написал он в социальной сети.
Так Боуз обратился к главе евродипломатии Каи Каллас. Он назвал лгуньей руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Журналист заявил, что российская экономика с тех пор только выросла.
"Хватит врать", — добавил Боуз.
Он так ответил Каллас, которая ранее заявила, что экономика РФ в плохом положении.
Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas, в замужестве (2002—2006) — Лейгер, Leiger; род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель.
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