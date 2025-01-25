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120 дней под водой: немец установил новый рекорд

0:57
Мир

Немец прожил 120 дней под водой, он установил новый мировой рекорд.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Предыдущее достижение — 100 дней.

Новый рекорд установил аэрокосмический инженер из Германии Рюдигер Кох. Он провел целых 120 дней без разгерметизации в специальной капсуле на глубине 11 метров возле побережья Панамы, пишет "KP.RU”.

Сам Кох считает, что такое достижение может изменить представление о человеческой жизни и том, где люди могут поселиться, даже навсегда.

Условия в капсуле были почти санаторные. Она была достаточно просторной, чтобы в ней даже прогуливаться. Запасы еды и воды, кровать, туалет, телевизор, компьютер и Интернет, даже велотренажер там установили.

За немцем постоянно следили камеры и если что, ему бы доставили оперативную помощь.

Уточнения

Реко́рд — наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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