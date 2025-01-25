120 дней под водой: немец установил новый рекорд

Немец прожил 120 дней под водой, он установил новый мировой рекорд.
Предыдущее достижение — 100 дней.
Новый рекорд установил аэрокосмический инженер из Германии Рюдигер Кох. Он провел целых 120 дней без разгерметизации в специальной капсуле на глубине 11 метров возле побережья Панамы, пишет "KP.RU”.
Сам Кох считает, что такое достижение может изменить представление о человеческой жизни и том, где люди могут поселиться, даже навсегда.
Условия в капсуле были почти санаторные. Она была достаточно просторной, чтобы в ней даже прогуливаться. Запасы еды и воды, кровать, туалет, телевизор, компьютер и Интернет, даже велотренажер там установили.
За немцем постоянно следили камеры и если что, ему бы доставили оперативную помощь.
Реко́рд — наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.