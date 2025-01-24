Ставки повышены! Чем текущий кризис РФ и Запада отличается от Карибского?

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко объяснил разницу между Карибским кризисом 1962 года и текущей ситуацией с Россией и Западом.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По словам эксперта, любой кризис опасен. В 1962 году в большинство американских политиков выступали за силовое решение, даже несмотря на угрозу ядерного конфликта с СССР. Однако тогда война не случилась благодаря сдержанности президента Штатов Джона Кеннеди.

"Он попробовал договориться с Никитой Хрущёвым. Еще помогла готовность советского руководства к конструктивному диалогу с Вашингтоном", — отметил Ищенко.

Сейчас же, по мнению политолога, в США намного меньше политиков, которые хотят напрямую воевать с РФ, но гораздо больше тех, кто ошибочно считает, что действия США на третьих площадках не приведут к ядерному противостоянию, пишет "Военное дело".

"Карибский кризис был опасен в моменте — жёсткий ответ США почти неизбежно приводил к войне. Текущий кризис опасен в своем развитии. Он долго тянется, ставки повышены до предела, отступать никто не хочет, а к компромиссу, который устроил бы власти РФ, Запад не готов", — заключил Ищенко.

Уточнения

Джон Фицджералд Ке́ннеди — американский политический и государственный деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.

