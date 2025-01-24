Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите балкон в комфортное пространство для отдыха
Идеальная организация переезда: от планирования до выгрузки
Эти ошибки приводят к скатыванию теней — избегайте их
Белорусский седан Belgee S50 выходит на рынок России: все, что нужно знать
Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля
Хотите выглядеть моложе? Узнайте, какой цвет помады вам подойдёт
Собаки, которые идеально подойдут для неспешного образа жизни
Менингит и холод: правда ли, что без головного убора риск выше
МегаФон планирует подключить базовые станции к каналам спутниковой связи

Ставки повышены! Чем текущий кризис РФ и Запада отличается от Карибского?

Мир

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко объяснил разницу между Карибским кризисом 1962 года и текущей ситуацией с Россией и Западом.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По словам эксперта, любой кризис опасен. В 1962 году в большинство американских политиков выступали за силовое решение, даже несмотря на угрозу ядерного конфликта с СССР. Однако тогда война не случилась благодаря сдержанности президента Штатов Джона Кеннеди.

"Он попробовал договориться с Никитой Хрущёвым. Еще помогла готовность советского руководства к конструктивному диалогу с Вашингтоном", — отметил Ищенко.

Сейчас же, по мнению политолога, в США намного меньше политиков, которые хотят напрямую воевать с РФ, но гораздо больше тех, кто ошибочно считает, что действия США на третьих площадках не приведут к ядерному противостоянию, пишет "Военное дело".

"Карибский кризис был опасен в моменте — жёсткий ответ США почти неизбежно приводил к войне. Текущий кризис опасен в своем развитии. Он долго тянется, ставки повышены до предела, отступать никто не хочет, а к компромиссу, который устроил бы власти РФ, Запад не готов", — заключил Ищенко.

Уточнения

Джон Фицджералд Ке́ннеди — американский политический и государственный деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит Аудио 
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Садоводство, цветоводство
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Идеальная организация переезда: от планирования до выгрузки
Эти ошибки приводят к скатыванию теней — избегайте их
Белорусский седан Belgee S50 выходит на рынок России: все, что нужно знать
Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля
Хотите выглядеть моложе? Узнайте, какой цвет помады вам подойдёт
Собаки, которые идеально подойдут для неспешного образа жизни
Менингит и холод: правда ли, что без головного убора риск выше
МегаФон планирует подключить базовые станции к каналам спутниковой связи
Как построить дом мечты: пошаговый гид для тех, кто начинает с нуля
Главная причина, почему свежевыжатые соки не всегда полезны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.