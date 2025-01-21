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Розовый дом ликует — Милей очаровал Вашингтон на инаугурации Трампа

3:35
Мир

В окружении аргентинского президента Хавьера Милея охарактеризовали его участие во второй инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне как "шаг вперед в акте Свободы". В резиденции президента Аргентины, несмотря на значительное расстояние, пристально наблюдали за происходящим, уделяя особое внимание каждому шагу Милея.

Хавьер Милей
Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хавьер Милей

В этот раз, в отличие от 2016 года, Трамп отошел от привычных протоколов, пригласив нескольких иностранных лидеров. Однако, по словам приближенных к аргентинскому лидеру, особенно примечательным стал момент, не попавший в официальную трансляцию: Трамп и его семья лично приветствовали Милея, когда тот выходил из церкви Святого Иоанна, перед началом церемонии на Капитолийском холме. По словам очевидцев, республиканец даже по-дружески похлопал либертарианца по плечу.

В партии "Вперед, Свобода!" давно акцентировали внимание на возвращении Трампа в Белый дом и на его тесных отношениях с Милеем, с которым за 2024 год он встречался уже трижды. Представители партии с восторгом отмечали, что Трамп нарушил протокол, и Милей стал одним из немногих иностранных гостей. Также они упомянули о словах Илона Маска выразил свою симпатию к Милею. "Все складывается как нельзя лучше", — радостно констатировали в рядах либертарианцев, подчеркивая, что приглашение от Трампа было направлено Милею изначально. Они также резко отреагировали на тех, кто сомневался в получении приглашения. "Вот вам и результат", — заявил высокопоставленный чиновник.

По словам окружения Милея, его действия на различных торжественных мероприятиях, предшествующих инаугурации, вызвали восхищение присутствующих. Его буквально засыпали комплиментами, отмечая, что он вел себя как рок-звезда на фоне ажиотажа, царившего среди латиноамериканской элиты, поддерживающей Трампа.

В Розовом доме также добавили, что похвалы звучали не только от сторонников республиканской партии, но и от других участников мероприятий, включая предпринимателей, законодателей и, например, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, с которой у Милея сложились прекрасные отношения.

В то время как Милей находился в Соединенных Штатах, в правительственной резиденции в Буэнос-Айресе все внимание было приковано к новостным репортажам, освещающим инаугурацию. В отличие от ноябрьских выборов в США, когда несколько сторонников либертарианской партии отправились в Штаты и даже посетили резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, на этот раз в Вашингтоне присутствовал лишь один из них, активно освещавший события в социальных сетях. Помимо него, в республиканских мероприятиях участвовал федеральный прокурор Пол Старк, которого позже назначили главой Отдела финансовой информации.

В полупустом здании Каса Росада внимание переключилось с мониторов на подготовку к внеочередным сессиям. Глава администрации Гильермо Франк должен был провести встречи с лидерами партий UCR и PRO в Палате депутатов.

Тем не менее, несмотря на важность предстоящих обсуждений законопроектов, именно подробности участия Милея в инаугурации в Вашингтоне задавали тон в правительственных кругах. "Все идет по плану", — резюмировали в Розовом доме.

Уточнения

Хавье́р Хера́рдо Миле́й — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Президент Аргентины с 10 декабря 2023 года. Первый в мировой истории президент-либертарианец.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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