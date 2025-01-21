Страх и уважение — реакция мира на инаугурацию Трампа и его возвращение в Белый дом

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Большинство мировых лидеров выразили свои разногласия с новым президентом США дипломатически, в то время как другие, находящиеся ближе по идеологии, поздравили его с инаугурацией. Реакция на вступление Дональда Трампа в должность президента США была смешанной, сочетая настороженность, возмущение и энтузиазм.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Панама отклонила обещание Трампа вернуть себе управление Панамским каналом. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал останется принадлежащим Панаме, назвав обвинения Трампа в передаче управления Китаю нелепыми. Мулино утверждал, что канал не был подарком и является результатом борьбы поколений.

В Мексике президент Клаудия Шейнбаум призвала соотечественников, живущих в США, сохранять спокойствие и верить в добрые отношения между странами. Она подчеркнула важность диалога и уважения в свете объявленного Трампом чрезвычайного положения на границе и планов по депортации нелегальных иммигрантов.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил недовольство включением Кубы в список государств-спонсоров терроризма США. Он охарактеризовал это как акт высокомерия, отметив, что это решение было принято всего несколько дней после того, как уходящий президент Джо Байден исключил Кубу из этого списка.

Некоторые страны, вовлеченные в дорогостоящие конфликты и зависящие от помощи США, такие как Украина и Израиль, выразили уверенность в личных качествах Трампа и высоко оценили перспективы сотрудничества. Узурпатор Владимир Зеленский назвал Трампа сильным лидером, подчеркнув важность политики мира через силу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность за вклад в соглашение о прекращении огня в Газе.

Канада, угрожаемая 25-процентной пошлиной на все товары, напомнила о своём успешном экономическом партнёрстве с США. Премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул возможность сотрудничества для создания рабочих мест и процветания обеих стран.

В Европе лидеры, близкие к новой администрации США, проявили энтузиазм. Венгерский премьер Виктор Орбан отметил приход на трон "патриотичного" президента США и подчеркнул свои амбиции в отношении Брюсселя.

В России Владимир Путин, считающий Трампа "гением", выразил готовность к диалогу с новой администрацией по вопросам Украины. Индийский премьер-министр Нарендра Моди также поздравил Трампа, выразив желание продолжить сотрудничество для блага обеих стран.

Японский премьер-министр Сигэру Исиба подчеркнул предпочтение Трампа личным отношениям и двусторонним переговорам, обещая сосредоточиться на национальных интересах для продвижения мира и экономического развития.

В некоторых европейских странах, где Илон Маск вызвал недовольство своими высказываниями, лидеры подчеркнули исторические связи и союзы. Немецкий канцлер Олаф Шольц и британский премьер-министр Кир Стармер призвали к сохранению тесных отношений с США, несмотря на трудности.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на тесное сотрудничество с новым американским лидером, несмотря на потенциальные разногласия в вопросах Украины и экономики. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что блок будет стремиться ускорить расходы на оборону и производство.