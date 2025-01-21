Трагедия в Саутпорте — Британия столкнулась с терроризмом

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Премьер-министр Великобритании Сэр Кир Стармер заявил, что страна столкнулась с новой угрозой терроризма, сославшись на недавние события в Саутпорте. Он отметил, что нападение, в результате которого погибли три маленькие девочки, стало сигналом о том, что терроризм претерпел изменения.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

На пресс-конференции, состоявшейся на следующий день после того, как 18-летний Аксель Рудакубана признал себя виновным в убийстве, глава правительства подчеркнул, что теперь наряду с традиционными террористическими группировками, наблюдаются акты насилия, совершаемые одиночками. Он пояснил, что такие люди, зачастую молодые и изолированные, поддаются влиянию интернет-контента, стремясь к известности через жестокие действия.

Стармер добавил, что если потребуется внести изменения в законодательство для борьбы с этой новой угрозой, правительство готово сделать это незамедлительно. Он также анонсировал назначение нового независимого комиссара по предотвращению терроризма, чтобы усовершенствовать систему борьбы с экстремизмом в стране.

После признания Рудакубаны виновным выяснилось, что за 17 месяцев до нападения он уже трижды проходил через программу "Предотвращение" из-за опасений по поводу его склонности к насилию. Однако тогда не было принято решение о вмешательстве.

Премьер-министр подчеркнул, что убийства в Саутпорте должны стать "красной линией" для Британии и потребовал "фундаментальных изменений" в подходах к защите детей. Он охарактеризовал эти акт насилия как "бессмысленное варварство", которое оставило глубокий след в истории страны.

Министр внутренних дел Иветт Купер также отреагировала на ситуацию, объявив о начале расследования по факту нападения. Стармер отметил, что это расследование необходимо, поскольку страна сталкивается с новой формой жестокости, отличающейся от предыдущих угроз.

Премьер-министр сообщил, что знал о том, что Рудакубана был известен властям, когда произошли трагические события, но не мог раскрыть эту информацию, чтобы не навредить судебному разбирательству. Он подчеркнул, что действия преступника не должны оставаться безнаказанными, и что раскрытие деталей могло бы разрушить надежды жертв и их семей на правосудие.

В интернете также распространилась ложная информация о том, что убийца был просителем убежища, что привело к общественным беспорядкам. Стармер отреагировал на критику, отметив, что раскрытие информации о Рудакубане в тот момент было бы неуместным и повредило бы процессу правосудия.

Он признал, что государственные органы допустили ошибки в оценке угрозы, исходящей от Рудакубаны, и пообещал, что никто не уклонится от ответственности за эти провалы.

Аксель Рудакубана неожиданно признал себя виновным в убийстве трёх девочек на первом заседании суда. Он также признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с покушением на убийство и хранением ножа. Его действия стали результатом сложной истории, включая проблемы с поведением и травли в школе, что в конечном итоге привело к трагедии.