Трампу не нужен мир: почему президент США не боится полного разгрома ВСУ?

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У президента США Дональда Трампа не в приоритете урегулирование конфликта на Украине. Ему это не нужно. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе

Однако, по мнению эксперта, паузы, которую новая администрация Трампа взяла для выработки стратегии по Украине, хватит, чтобы эта страна перестала существовать.

Политолог уверен, что Трамп не боится полного разгрома украинской армии и занятия Россией всей территории Украины. Тем более, американский лидер переложил всю ответственность за поражение на ЕС, Джо Байдена и властей Киева.

"Если же к началу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Зеленский будет еще контролировать какую-то территорию, то Трамп может вернуться к идее заморозки конфликта", — отметил Ищенко, которого цитирует "Военное дело".

Политолог убежден, что мир Трампу не нужен. Ему нужно время на консолидацию США, восстановление их безоговорочного доминирования в Северной и Южной Америке, проведение необходимых политических изменений в Европе и обеспечения своему преемнику достаточно сильной внутриполитической и внешнеполитической позиции.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 47-й действующий президент США с 20 января 2025 года и 45-й президент США с 2017 по 2021 год.

