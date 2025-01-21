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Американские ведьмы жалуются, что их заклинания против Трампа бессильны

2:16
Мир » Северная Америка » США и Канада

В США продолжает расти интерес к оккультизму, который теперь охватывает не только личные увлечения, но и политическую сферу. В преддверии президентских выборов 2024 года ведьмы вновь попытались использовать магию против Дональда Трампа, но столкнулись с неожиданными трудностями.

Ведьма
Фото: Openverse by AZRainman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ведьма

Согласно сообщению газеты Toronto Star, около 100 ведьм провели ритуал по видеосвязи, используя оранжевые свечи, карты Таро и фотографию Трампа. Их заклинание, завершённое словами "Ты уволен!", было нацелено на то, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом. Однако результаты оказались разочаровывающими.

Некоторые участницы, обсуждавшие неудачи на форумах вроде Reddit, предположили, что причиной неудач стало наличие у Трампа некой защиты. Одна из ведьм написала, что коллективные молитвы его сторонников могут создавать "щит", защищающий бывшего президента.

"Я пытаюсь разработать заклинания, которые могли бы обойти эту защиту, но это сложно", — добавила она.

Другие маги подтвердили, что заклинания против Трампа работают хуже, чем раньше.

Один из них заявил: "Лучше направить магию на поддержку его оппонентов или защиту окружающих, чем на него самого".

Некоторые участницы группы на Reddit WitchesVsPatriarchy поделились похожими мнениями, отметив, что заклинания, нацеленные на Трампа, сталкиваются с непреодолимой преградой.

"Похоже, вокруг него есть форма защиты, и направленная против него магия только усиливает её", — написала одна из участниц.

Трамп неоднократно подчёркивал свою веру в Бога. На одном из митингов он поблагодарил Всевышнего за защиту после инцидента в июле, когда его жизнь подверглась опасности во время выступления в Пенсильвании.

Популярность оккультизма продолжает расти, особенно в социальных сетях, где хэштег WitchTok уже набрал миллиарды просмотров. Однако, несмотря на эти попытки, Трамп остаётся фигурой, защищённой не только политической поддержкой, но и, как считают некоторые, сверхъестественными силами.

Уточнения

Ма́гия (лат. magia, греч. μαγεία) — действия, связанные с верой в способность человека влиять на силы природы, предметы, животных, судьбу людей, подчиняя себе сверхъестественные силы или манипулируя ими с помощью заклинаний, амулетов и определённых обрядов.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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