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Венгерский гамбит: Будапешт хочет сорвать сделку с арабским застройщиком

1:12
Мир

Мэр Будапешта Гергели Карасони заявил о намерении города воспользоваться преимущественным правом покупки земельного участка, который правительство Венгрии ранее продало компании из Абу-Даби. Городские власти узнали о своем праве первоочередной покупки только после получения копии договора купли-продажи.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Компания Eagle Hills LLC приобрела у государства участок площадью 85 гектаров за 51 миллиард форинтов (129 миллионов долларов). Карасони утверждает, что реальная стоимость земли значительно выше. Первый платеж по сделке должен быть осуществлен до конца января.

Мэр Будапешта выступает против этой сделки, получившей среди местных жителей название "Мини-Дубай". Проект предполагает преобразование заброшенной железнодорожной станции в элитный район с небоскребами, которые станут самыми высокими в Европейском Союзе. Карасони и другие критики призывают премьер-министра Виктора Орбана использовать эти средства для строительства доступного жилья, чтобы решить жилищный кризис.

Уточнения

Будапе́шт — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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