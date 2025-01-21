Чикаго вымер за сутки — как Трамп уничтожил третий по величине город США

4:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Второй по загруженности торговый коридор Чикаго, обычно оживленный район с многочисленными такериями и мексиканскими магазинами, в понедельник опустел.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Horne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chicago-00

Слухи о возможных иммиграционных рейдах после инаугурации Дональда Трампа, подкрепленные его жесткой риторикой в отношении мигрантов, посеяли страх среди жителей и предпринимателей. Холодная погода лишь усугубила ситуацию.

Дженнифер Агилар, глава местной торговой палаты, сообщила о 50%-м снижении пешеходного трафика на 2-километровом участке 26-й улицы в районе Литтл-Виллидж. Она опасается, что рейды могут нанести долгосрочный ущерб местной экономике, отпугнув людей от посещения района.

После инаугурации Трамп незамедлительно приступил к реализации своих предвыборных обещаний. Он объявил о мерах по отмене гражданства по праву рождения, мобилизации войск для усиления пограничного контроля и закрытии приложения CBP One, используемого мигрантами для подачи заявлений о предоставлении убежища. Это произошло всего через несколько дней после сообщения Wall Street Journal о планируемых масштабных рейдах иммиграционной службы в Чикаго, хотя глава пограничной службы Том Хоман впоследствии пытался смягчить эту информацию.

Чикаго, третий по величине город США, часто становился объектом критики со стороны Трампа, особенно после прибытия десятков тысяч мигрантов во время президентства Джо Байдена, многих из которых направил в города-убежища губернатор Техаса Грег Эбботт.

Литтл-Виллидж, известный как "Мексика Среднего Запада", является важным источником налоговых поступлений для города. Член городского совета Майк Родригес рассказал о падении продаж на 60% в районе. Он отметил, что помимо холодной погоды, люди боятся выходить из дома из-за опасений столкнуться с иммиграционной службой.

Города, подобные Чикаго и Нью-Йорку, испытывают трудности с обеспечением жильем и питанием мигрантов. Массовая депортация миллионов людей может обойтись в сотни миллиардов долларов, не учитывая экономические потери от невыхода работников на работу и закрытия предприятий, предупреждает Американский иммиграционный совет. Ребекка Ши, исполнительный директор Американской бизнес-иммиграционной коалиции, подчеркнула важность районов, подобных Литтл-Виллидж, для экономики города и негативные последствия снижения посещаемости этих районов.

Владелец сети мексиканских ресторанов рассказал, что двое его сотрудников перестали выходить на работу из-за страха. Он предоставил всем своим сотрудникам возможность не выходить на работу и выразил беспокойство о будущем своего бизнеса.

В течение последних месяцев выборные должностные лица и общественные организации проводили информационные кампании, разъясняя иммигрантам их права. Представитель штата Иллинойс Хесус Гарсия, сам иммигрант, участвовал в мероприятиях по оказанию помощи в случае рейдов. Эрендира Рендон из организации "Справедливость для иммигрантов" напомнила жителям об их праве хранить молчание и обращаться за юридической помощью. Хосе Фраусто из Chicago Workers Collaborative посоветовал составить семейный план на случай депортации.

Представительница штата Иллинойс Делия Рамирес участвовала в раздаче листовок с информацией о правах иммигрантов. Она отметила, что значительная часть малого бизнеса в Чикаго принадлежит иммигрантам без документов.

Даже некоторые сторонники Трампа, такие как владелец ресторана Сэм Санчес, ожидают негативных последствий от ужесточения иммиграционной политики, включая аресты постоянных жителей, чьим единственным правонарушением является незаконное пребывание в стране.

Уточнения

Чика́го — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах.

