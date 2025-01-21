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Это началось — Западные аналитики фиксируют увеличение власти Маска

3:42
Мир

Вскоре после инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США Илон Маск опубликовал в своей социальной сети X* сообщение "Это начинается".

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Пост миллиардера был связан с указом Трампа об отмене федеральных требований к многообразию, равноправию и инклюзивности — давнему камню преткновения для Маска, управляющего шестью компаниями. Этот момент стал ярким свидетельством укрепляющихся связей между двумя влиятельными фигурами.

Одним из первых шагов Трампа стало создание персонального офиса для Маска и его команды (примерно на 20 человек) в новом Департаменте эффективности государственного управления, сокращенно DOGE, названном в честь любимой криптовалюты Маска. Маск получил адрес электронной почты Белого дома, а в каждом федеральном агентстве назначены сотрудники для содействия в сокращении расходов.

Руководитель DOGE подчиняется главе администрации Белого дома. Вивек Рамасами, изначально назначенный соруководителем Маска, отказался от должности, предпочтя сосредоточиться на политической карьере в Огайо. Создание DOGE не обошлось без протестов: профсоюз федеральных служащих подал иск против администрации Трампа, утверждая, что DOGE нарушает закон 1972 года о проверке на конфликты интересов, идеологический баланс и прозрачность для групп, взаимодействующих с Белым домом.

Маск был единственным приглашенным оратором на предвыборном митинге Трампа, где он выразил надежду на значительные перемены. На следующий день, во время инаугурации, Маск занимал видное место среди гостей, рядом с другими влиятельными фигурами технологического мира, такими как Джефф Безос и Марк Цукерберг. Во время инаугурационной речи Трампа, в которой прозвучало обещание отправить американцев на Марс, Маск сиял от восторга. Его видели входящим в здание рядом с Белым домом во время инаугурационных мероприятий. На инаугурационном обеде лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ сравнил Маска с Розой Паркс.

Выступая перед сторонниками Трампа, Маск с энтузиазмом заявил о победе и поделился своим видением покорения Марса. Однако во время этого выступления произошел инцидент: дважды приложив руку к сердцу, Маск затем резко поднял ее над головой в жесте, который некоторые наблюдатели в интернете сочли похожим на нацистское приветствие. Этот жест вызвал критику и обсуждение в социальных сетях. Профессор истории Рут Бен-Гиат назвала жест Маска "воинственным нацистским приветствием". Антидиффамационная лига (АДЛ) высказала предположение, что это был всего лишь "неловкий жест в момент энтузиазма", а не нацистское приветствие. Маск поблагодарил АДЛ за это заявление.

Критики также выразили обеспокоенность по поводу потенциальных конфликтов интересов, связанных с руководством Маском шестью компаниями, включая Tesla, SpaceX и X*, которые взаимодействуют с государственными структурами. Сенатор-демократ Крис Мерфи публично заявил о разрушении демократии в связи с происходящими событиями. Он также отметил, что обещание Маска и Трампа отправить людей на Марс, а не на Луну, как планировалось в программе НАСА "Артемида", может быть финансово выгодно для Маска.

* деятельность Х запрещена на территории РФ

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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