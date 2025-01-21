В центре внимания мирового экономического сообщества оказались перспективы автомобильной индустрии и стратегии её поддержки. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с принципиальными заявлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскрыв амбициозные планы Евросоюза по трансформации транспортного сектора.
Политический деятель подчеркнул необходимость создания более конкурентоспособной промышленности с минимальным бюрократическим давлением. Он отметил, что электротранспорт представляет собой безальтернативное направление развития автомобильной отрасли.
Шольц сообщил, что Европейский союз разрабатывает комплексное предложение по стимулированию приобретения электромобилей. Инициатива направлена на поддержку автопроизводителей, испытывающих существенные экономические затруднения.
Правительственные круги предлагают несколько ключевых механизмов:
Комментируя возможные изменения в трансатлантических отношениях, Шольц призвал к сохранению хладнокровия и прагматизма. Он подтвердил приверженность принципам свободной торговли и готовность к конструктивному диалогу с международными партнерами.
Политик особо отметил, что изоляционистские настроения препятствуют экономическому процветанию, и выступил за укрепление международных экономических связей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.