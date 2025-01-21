Провальный план требует спасения — Шольц объявил о дотациях в секторе электромобилей

В центре внимания мирового экономического сообщества оказались перспективы автомобильной индустрии и стратегии её поддержки. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с принципиальными заявлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскрыв амбициозные планы Евросоюза по трансформации транспортного сектора.

Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit Tesla Model Y

Политический деятель подчеркнул необходимость создания более конкурентоспособной промышленности с минимальным бюрократическим давлением. Он отметил, что электротранспорт представляет собой безальтернативное направление развития автомобильной отрасли.

Шольц сообщил, что Европейский союз разрабатывает комплексное предложение по стимулированию приобретения электромобилей. Инициатива направлена на поддержку автопроизводителей, испытывающих существенные экономические затруднения.

Правительственные круги предлагают несколько ключевых механизмов:

Введение согласованных надбавок к стоимости электромобилей

Временные налоговые вычеты для отечественных производителей

Последовательный отказ от традиционных автомобилей к 2035 году

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала курс на технологическое обновление, подчеркнув критическую важность ближайших лет для развития прорывных экологических технологий.

Комментируя возможные изменения в трансатлантических отношениях, Шольц призвал к сохранению хладнокровия и прагматизма. Он подтвердил приверженность принципам свободной торговли и готовность к конструктивному диалогу с международными партнерами.

Политик особо отметил, что изоляционистские настроения препятствуют экономическому процветанию, и выступил за укрепление международных экономических связей.