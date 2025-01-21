Возвращайтесь домой — Белый дом лишился испанского языка при Трампе

Новый президент США Дональд Трамп убрал испанский язык с официального сайта Белого дома, воззвав испаноязычных мигрантов вернуться домой.
Трамп уже менял официальную страницу Белого дома — так, еще вчера, во время инаугурации, на главной странице сайта красовалась фотография танцующего Трампа.
Сегодня пользователи заметили, что с сайта пропала испанский язык — при выборе страницы с ним пользователя бросает на экран с ошибкой, текст которой содержит фразу "Go home", что в контексте интернет-ресурсов означает "вернуться на главную страницу", но вместе с тем несет интересную игру слов, ведь "Go home" можно перевести как "идите домой".
Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.
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