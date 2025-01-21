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Возвращайтесь домой — Белый дом лишился испанского языка при Трампе

0:45
Мир

Новый президент США Дональд Трамп убрал испанский язык с официального сайта Белого дома, воззвав испаноязычных мигрантов вернуться домой.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Трамп уже менял официальную страницу Белого дома — так, еще вчера, во время инаугурации, на главной странице сайта красовалась фотография танцующего Трампа.

Сегодня пользователи заметили, что с сайта пропала испанский язык — при выборе страницы с ним пользователя бросает на экран с ошибкой, текст которой содержит фразу "Go home", что в контексте интернет-ресурсов означает "вернуться на главную страницу", но вместе с тем несет интересную игру слов, ведь "Go home" можно перевести как "идите домой".

 

Уточнения

Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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