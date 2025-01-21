Трамп намерен погрузить мир в хаос — оценки экономических преобразований США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обвинил президента США Дональда Трампа в использовании тактики запугивания в торговых отношениях. По мнению Трюдо, Трамп намеренно создает атмосферу неопределенности, чтобы дестабилизировать своих торговых партнеров и получить преимущество на переговорах.

Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Трюдо

Поводом для такого заявления послужило сообщение Трампа о возможном введении 25% пошлин на товары из Мексики и Канады уже с 1 февраля. Это заявление противоречит ранее установленному сроку — 1 апреля, к которому должен быть подготовлен всесторонний анализ торговых отношений.

Трюдо отметил, что непредсказуемость и агрессивная риторика стали привычными для администрации Трампа. Канадский премьер-министр, который покидает свой пост в марте, заверил, что правительство готово поддержать граждан и бизнес в случае введения пошлин, которые могут нанести ущерб канадской экономике. Он также пообещал дать решительный отпор таким действиям.

Канада подготовила списки американских товаров на сумму до 150 миллиардов канадских долларов (104 миллиарда долларов США), на которые могут быть введены ответные пошлины. Трюдо подчеркнул, что в случае введения пошлин со стороны США, Канада ответит симметрично, установив аналогичные тарифы.

Трюдо также отметил, что канадские ресурсы, такие как нефть, сталь и алюминий, могут способствовать экономическому росту США и укреплению их промышленности. Он напомнил, что подобные ситуации уже возникали во время первого срока Трампа, и Канада сосредоточена на продуктивном сотрудничестве с США.

Уточнения

Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.

