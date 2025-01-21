Переломный момент — Европа обсуждает выход США из Парижского соглашения

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Дональд Трамп, вернувшись в президентское кресло, незамедлительно приступил к отмене наследия своего предшественника.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Он подписал указ, аннулирующий 78 исполнительных распоряжений Джо Байдена. Этот шаг ознаменовал собой резкий поворот в политике США, затрагивая такие важные сферы, как борьба с изменением климата, инфляция и свобода слова. Среди отмененных инициатив — выход США из Парижского соглашения по климату, директивы по борьбе с инфляцией, распоряжение о возвращении федеральных служащих на рабочие места после пандемии и меры по борьбе с цензурой.

Решение Трампа о выходе из Парижского соглашения вызвало бурю негодования в Европе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Парижское соглашение остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с глобальным потеплением и Европа продолжит придерживаться его положений, сотрудничая со всеми странами, разделяющими эту цель.

Выход США из соглашения не стал неожиданностью. Трамп уже выводил страну из этого пакта во время своего первого президентского срока и обещал повторить это во время предвыборной кампании. Он также намерен стимулировать добычу ископаемого топлива, восполнить запасы нефти и "положить конец новому зеленому курсу". Президент открыто заявлял о намерении возобновить активное бурение.

Реакция Европы была единодушно негативной. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение Трампа "роковым сигналом для всего мира" и "началом исторической катастрофы".

В указе Трампа американским чиновникам предписывается уделять первостепенное внимание экономической эффективности и процветанию Америки во всех вопросах внешней политики, касающихся энергетики.