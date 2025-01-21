Безумцы на улицах — в Австралии массово закрываются психбольницы из-за проблем с персоналом

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В Новом Южном Уэльсе (Австралия) разразился кризис в сфере психиатрического здравоохранения: отделения начали закрываться на фоне продолжающихся переговоров о предотвращении массовых увольнений психиатров.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач-психиатр

Психиатрическая больница Камберленд, крупнейшее и старейшее учреждение подобного профиля в штате, уже закрыла отделения для острых и реабилитационных пациентов. Отделение Королевского колледжа психиатров Австралии и Новой Зеландии (RANZCP) в Новом Южном Уэльсе прогнозирует, что за этим последуют и другие закрытия.

Во вторник утром на слушаниях в Комиссии по трудовым отношениям Нового Южного Уэльса (IRC) профсоюз врачей договорился с правительством штата о проведении ускоренного арбитража. Спор будет рассмотрен полным составом комиссии в течение пяти дней с 17 по 21 марта, решение ожидается вскоре после этого.

Более 200 психиатров, работающих в государственной системе, заявили о намерении уволиться после того, как правительство отказалось удовлетворить их требование о повышении зарплаты на 25% в течение года. По мнению врачей, это необходимо для привлечения новых специалистов и удержания тех, кто сейчас работает в системе.

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Роуз Джексон сообщила, что из 205 психиатров, заявивших о намерении уйти, 25 отозвали свои заявления, а 81 отложил отставку. Джексон отметила, что 100 психиатров заявили о намерении уволиться в течение этой и следующей недели, но на сегодняшний день ни одно из этих заявлений не было оформлено.

В штате насчитывается 443 вакансии психиатра, из которых до 40% были вакантны еще до начала массовых увольнений.

Доктор Прамуди Гунаратне, председатель отделения RANZCP в Новом Южном Уэльсе, заявила, что большинство заявлений об увольнении все равно вступили в силу во вторник, даже если администрация не успела обработать все документы. Она отметила, что некоторые врачи отозвали заявления, чтобы продолжить оказывать помощь пациентам и выполнять обязанности по надзору за стажерами.

Гунаратне подчеркнула, что это не трудовой спор и дело не в повышении зарплат психиатров, а в том, как обеспечить ресурсами систему психического здоровья, которая стремительно разрушается. Она назвала катастрофой тот факт, что этот вопрос решается в IRC, а не правительством, которое должно защищать систему общественного психического здоровья, чтобы пациенты и общество были в безопасности.

Доктор Ану Катари, проработавшая в больнице Камберленд более 20 лет, выразила глубокое сожаление в связи с закрытием отделений. Она рассказала, что потратила много времени и сил, пытаясь улучшить условия для пациентов, но качество обслуживания только ухудшалось. Катари заявила, что рассмотрит возможность возвращения в государственную систему, если правительство согласится на повышение зарплаты на 25% и пообещает улучшить качество помощи пациентам.

Она сообщила, что семь психиатров уволились из больницы Камберленд, входящей в состав местного медицинского округа Западного Сиднея, и еще семь из других частей округа, в общей сложности 14 человек. По ее словам, закрытие отделений в Камберленде также было связано с вакансиями, которые не заполнялись в течение очень долгого времени.

Гунаратне выразила беспокойство за уязвимых людей, нуждающихся в помощи. Она отметила, что пациенты продолжат обращаться в отделения неотложной помощи, а скорая помощь и полиция продолжат привозить туда людей с психическими заболеваниями, но при закрытии отделений им некуда будет идти.

Заместитель министра здравоохранения Нового Южного Уэльса Мэтью Дейли, отвечая на вопрос о закрытии отделений в Камберленде, заявил, что официальных распоряжений министра о закрытии отделений не было, как того требует законодательство, но в одно или два небольших отделения был ограничен прием. Он пояснил, что службы были объединены в новые подразделения для упрощения предоставления услуг или доступа к ним.

На вопрос о том, куда могут попасть пациенты, уже находящиеся в психиатрических отделениях, если не будет хватать персонала, Дейли ответил, что универсального решения нет, но Министерство здравоохранения не предоставляет небезопасные услуги. Он добавил, что небезопасные службы будут закрыты или изменены, модель оказания услуг будет пересмотрена, как в случае с Уэстмидом и Камберлендом, которые переносят службы для обеспечения безопасности и надлежащего надзора.

Гунаратне предупредила, что уход значительного числа судебных психиатров будет иметь серьезные последствия для системы правосудия.

Доктор Кристина Мэтьюз, покинувшая систему правосудия, выразила обеспокоенность ростом числа психически больных людей, попадающих в тюрьму. Она подчеркнула, что эти люди особенно уязвимы, и если они вступают в контакт с системой правосудия и не могут внести залог, то подвергаются высокому риску попасть в тюрьму.

Уточнения

Но́вый Ю́жный Уэ́льс — штат на юго-востоке Австралии, самая старая и густонаселённая административно-территориальная единица страны. Население — 8 157 735 человек (2020). Столица и крупнейший город — Сидней. Другие крупные города — Ньюкасл, Вуллонгонг, Вагга-Вагга, Олбери, Тамуэрт.

