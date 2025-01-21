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Зеленого будущего не будет — продажи машин в Европе упали из-за электрокаров и Трампа

4:26
Мир

Прошлый год оказался непростым для автомобильного рынка Европы: продажи почти не выросли на фоне сохраняющейся инфляции, высоких ставок по кредитам и снижения интереса потребителей к электромобилям.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), число регистраций новых автомобилей в регионе увеличилось всего на 0,9% до 13 миллионов единиц по сравнению с предыдущим годом, несмотря на заметный рост в декабре. Продажи полностью электрических автомобилей упали на 1,3% после отмены субсидий в ряде стран, включая Германию, в результате чего их доля на рынке сократилась до 15%.

Европейских автопроизводителей ждет еще один сложный год. В 2025 году вступают в силу более жесткие нормы выбросов в Евросоюзе, которые вынуждают компании продавать больше электромобилей, несмотря на падающий спрос. Ситуацию усугубляют и проблемы на крупнейшем в мире автомобильном рынке — в Китае, где продажи европейских марок сократились. К этому добавляется угроза введения дополнительных пошлин в США при президенте Дональде Трампе.

Аналитик UBS Патрик Хаммел в своей заметке в начале месяца охарактеризовал ситуацию как "идеальный шторм" для европейских производителей, упомянув ценовое давление, потерю доли рынка в Китае, ужесточение правил по выбросам, тарифные риски и сохраняющийся низкий спрос.

Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют возможное падение продаж новых автомобилей в Европе в первом полугодии 2025 года. Однако, по их мнению, снижение цен во второй половине года может несколько исправить ситуацию.

В то время как продажи полностью электрических автомобилей стагнируют, потребители все чаще делают выбор в пользу моделей, сочетающих аккумулятор и двигатель внутреннего сгорания, так как опасения по поводу запаса хода остаются актуальными. Продажи подключаемых гибридов в Европе снижались в течение года, но в декабре продемонстрировали рост. Смещение предпочтений потребителей в США и Европе в сторону подключаемых гибридов усложнило стратегии автопроизводителей в отношении электромобилей и вынудило некоторых из них расширить модельный ряд гибридных авто.

В декабре спрос на полностью электрические автомобили в Евросоюзе был особенно низким: количество регистраций сократилось на 10% без учета Великобритании. Это контрастирует с общим ростом продаж автомобилей в ЕС на 5,1% в прошлом месяце (или на 4,1% с учетом всех европейских стран).

Ужесточение ограничений ЕС на выбросы CO2 в текущем году вынуждает автопроизводителей увеличивать долю продаж электромобилей, в противном случае им грозят крупные штрафы. Немецкое автомобильное лобби VDA упомянуло новые правила в своем прогнозе, согласно которому производство полностью электрических автомобилей в стране в этом году вырастет на 30%, а количество регистраций увеличится на 75%.

ACEA, которую теперь возглавляет генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Кальениус, призвала ЕС пересмотреть правила в отношении выбросов CO2, а также заключить "крупную сделку" с администрацией Трампа, чтобы избежать введения взаимных пошлин на импортные товары.

После резкого падения продаж электромобилей в Германии в прошлом году из-за отмены государственных субсидий, местные автопроизводители призывают к усилению поддержки отрасли в преддверии досрочных выборов в феврале. Глава VDA Хильдегард Мюллер заявила, что партнерские отношения и торговые соглашения будут играть решающую роль в поддержании конкурентоспособности и роста Германии.

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от консерваторов, выступает за сохранение продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и после запланированного на 2035 год запрета в ЕС. Действующий канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, предлагает ввести налоговые льготы для электромобилей.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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