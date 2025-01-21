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Инвесторы отвернулись — экономика Германии продолжает падение

2:32
Мир

Накануне внеочередных выборов, которые состоятся в Германии в следующем месяце, доверие инвесторов к немецкой экономике упало сильнее ожидаемого. Это падение подчеркивает сохраняющиеся сомнения в способности страны выйти из текущего периода застоя.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Январский индекс ожиданий института ZEW снизился до 10,3 пункта с 15,7 в декабре, что оказалось хуже прогнозов экономистов. При этом показатель оценки текущих условий продемонстрировал рост.

Президент ZEW Ахим Вамбах в своем заявлении во вторник отметил, что низкий уровень расходов частных домохозяйств и слабый спрос в строительном секторе продолжают оказывать сдерживающее влияние на немецкую экономику. Он предупредил, что сохранение этих тенденций в текущем году приведет к еще большему отставанию Германии от других стран еврозоны.

Крупнейшая экономика Европы сокращалась два года подряд, и прогнозы на 2025 год также не внушают оптимизма: ожидается лишь незначительный рост. По оценке Бундесбанка, рост составит всего 0,2%, что существенно ниже темпов роста в других странах еврозоны, состоящей из 20 государств.

Одной из главных проблем остается слабость промышленного сектора, который сталкивается с усилившейся конкуренцией со стороны Китая, а также с внутренними трудностями, такими как высокие цены на электроэнергию и старение рабочей силы. Эта ситуация стала центральной темой предвыборной кампании, в которой нынешний канцлер Олаф Шольц, скорее всего, уступит Фридриху Мерцу, лидеру консервативного блока ХДС/ХСС.

Консерваторы обещают добиться двухпроцентного экономического роста за счет снижения налогов для бизнеса и повышения доходов среднего класса. Левоцентристские партии, в свою очередь, предлагают создать фонд для модернизации инфраструктуры Германии, несмотря на жесткие ограничения на государственные заимствования.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США добавляет неопределенности, поскольку его обещание увеличить пошлины может негативно сказаться, в частности, на экспорте немецких товаров. Тем временем, Европейский центральный банк планирует оказать поддержку экономике, продолжая курс на снижение процентных ставок.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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