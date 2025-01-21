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Первые жертвы: соратник Трампа может покинуть пост из-за конфликта с людьми Маска

1:51
Мир

В команде Дональда Трампа, по сообщениям СМИ, назревают первые конфликты. Одним из последствий этих разногласий может стать уход Вивека Рамасвами, сопредседателя Департамента государственной эффективности управления (DOGE), которому предстоит тесно сотрудничать с Илоном Маском. О данном инциденте пишет EADaily.

капитолий
Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капитолий

Ссылаясь на свои источники, CBS News сообщает, что Рамасвами, которого на этот пост назначил сам Трамп, может покинуть должность в ближайшие дни. Утверждается, что за этим стоят люди, приближенные к Илону Маску, которые на протяжении нескольких недель "подрывали позиции" Рамасвами. Источник отмечает, что люди Маска выражают недовольство участием Рамасвами в работе оперативной группы.

Как пишет CBS News, между рядовыми сотрудниками DOGE и Рамасвами возникли разногласия, и последнего неявно подталкивают к уходу. Человек из окружения Трампа добавил, что "Вивеку больше не рады".

По данным СМИ, формальным поводом для ухода Рамасвами станет его намерение участвовать в выборах губернатора штата Огайо, о чем он, как ожидается, объявит в конце января. Сам 39-летний политик пока никак не прокомментировал эти сообщения. Однако, некоторое время назад Вивек Рамасвами опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он "дает пять" Илону Маску.

Некоторые политологи предполагают, что уход Рамасвами с поста сопредседателя DOGE может означать его переход на должность независимого сотрудника ведомства. В таком случае, ответственность за сокращение государственных расходов и увольнение чиновников ляжет непосредственно на Илона Маска.

Уточнения

Вивек Ганапати Рамасвами — американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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