К власти пришел преступник — Америка обвинила Трампа в мошенничестве

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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом запомнится обвинениями в коррупции. Поводом послужил запуск многомиллиардной криптовалютной мем-монеты, произошедший за несколько дней до его инаугурации.

Фото: wikimedia.org by Ryanthemok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камера смертников в ESP в Филадельфии

Бывшие чиновники, ответственные за соблюдение государственной этики, а также эксперты по президентской этике, назвали этот проект "постыдным" конфликтом интересов.

Незадолго до инаугурации президент и его супруга Мелания анонсировали собственные криптовалюты. К моменту принесения Трампом присяги в понедельник, стоимость обеих монет оценивалась в миллиарды долларов.

Основатель и бывший директор Центра исследований Конгресса и президента Джеймс Тёрбер заявил о наличии "постыдных и серьезных конфликтов интересов", связанных с семейным бизнесом Трампа, который, по его мнению, извлекает выгоду из политики президента в отношении криптовалют. Тёрбер выразил сомнение в том, что Трампа волнуют общественные интересы в этой сфере, предположив, что им движет жажда наживы и желание войти в число американских миллиардеров.

Бывший директор Управления правительственной этики США Уолтер Шауб, работавший при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе, в свою очередь, заявил, что Америка, избрав Трампа, фактически проголосовала за коррупцию, которую тот незамедлительно начал претворять в жизнь.

По словам Шауба, некогда существовавшая программа правительственной этики, основанная частично на законах, а частично на нормах, теперь превратилась в "тлеющий кратер".

Сам Трамп пообещал сделать США мировой столицей криптовалют, прекратив давление на индустрию, имевшее место при администрации Джо Байдена, и придерживаясь более либерального подхода к регулированию цифровых валют. После его победы на выборах в ноябре прошлого года курс ведущих криптовалют, включая биткоин, пошел вверх.

В пятницу вечером Трамп запустил монету $TRUMP, представив ее своим сторонникам как способ отпраздновать "все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ!". В воскресенье первая леди представила свою монету — $MELANIA.

Согласно информации на сайте проекта, около 80% токенов Trump Coin принадлежат компании CIC Digital, дочерней структуре Трампа, и еще одной организации под названием Fight, Fight, Fight. Монета Melania выпущена компанией MKT World LLC, зарегистрированной первой леди в 2021 году.

Предполагается, что монета президента может принести значительную прибыль его бизнес-империи и увеличить его личное состояние, которое, по оценке Forbes на понедельник, составляло 6,7 миллиарда долларов.

Мем-монеты, сочетающие в себе мемы и криптовалюты, по мнению экспертов, не имеют внутренней ценности и являются, по сути, цифровыми аналогами игральных карт. Даже на сайте, рекламирующем монету Трампа, указано, что она "не предназначена для инвестиций и не является предметом инвестиций".

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Стоимость $TRUMP, выросшая за выходные, упала в понедельник во время инаугурации; $MELANIA, в свою очередь, потеряла четверть своей стоимости. Тем не менее, их совокупная рыночная стоимость осталась выше 9 миллиардов долларов.

Вид нового президента, пополняющего свое состояние в отрасли, которую он пообещал поддерживать на посту главы государства, вызвал особую тревогу у бывших правительственных чиновников. Бывший советник по этике в администрации Барака Обамы Норман Эйзен назвал ситуацию "возможно, самым серьезным конфликтом интересов в современной истории президентства", отметив, что Трамп одновременно "стремится к выгоде" и регулирует отрасль.

Юрист Престон Бирн, специализирующийся на криптовалютах, оценил вероятность гражданского иска из-за новой монеты Трампа в 90% в течение следующих двух недель и в 100% в течение следующих двух месяцев. В своем блоге он выразил уверенность в том, что кто-нибудь обязательно потеряет деньги, а какой-нибудь юрист придумает теорию и подаст иск.

Бизнесмен-миллиардер Марк Кьюбан, агитировавший за Камалу Харрис на прошлых президентских выборах, назвал монету Трампа "подарком" для всех, кто не является его сторонником. В социальной сети Bluesky он написал, что многие люди неизбежно потеряют на этом деньги. Кьюбан, являясь сторонником криптовалют, подчеркнул, что монета Трампа не является криптовалютой в привычном понимании, сравнив ее с действиями печально известного мошенника Берни Мэдоффа.

Даже те, кто находится на периферии "мира Трампа", не остались в стороне от ажиотажа вокруг мемных монет. Преподобный Лоренцо Сьюэлл, старший пастор церкви "180", произнесший благословение после инаугурации Трампа, в видео, опубликованном через несколько часов после церемонии, призвал зрителей оказать ему услугу и купить официальную монету Лоренцо Сьюэлла.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

