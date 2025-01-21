Катастрофические последствия — оценка выхода США из Парижского соглашения

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Решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату вызвало волну негодования в Европе. Комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра охарактеризовал этот шаг как "по-настоящему прискорбный", предостерегая о "потенциально катастрофических" последствиях глобального потепления.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

В своем заявлении он подчеркнул, что выход из соглашения крупнейшей экономики мира и одного из ближайших союзников в борьбе с изменением климата является по-настоящему печальным событием.

Несмотря на это, Хукстра заверил, что Европейский Союз по-прежнему намерен сотрудничать с США и другими международными партнерами для решения насущной проблемы изменения климата.

Он напомнил, что наука недвусмысленно говорит о том, что каждое, даже незначительное, повышение глобальной температуры будет иметь серьезные последствия в экономической, социальной сферах, а также отразится на жизни людей. По его словам, мир с повышающейся температурой, учащающимися стихийными бедствиями и непредсказуемыми погодными условиями может стать дорогостоящей и потенциально катастрофической реальностью.

Голландский комиссар представляет ЕС на переговорах ООН по климату и контролирует выполнение обязательств блока по сокращению выбросов.

Вторя словам Хукстры, уходящий в отставку вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал решение Трампа "роковым". На ежегодной энергетической конференции Handelsblatt в Берлине он подчеркнул, что Германия и Европа должны продолжать активно развивать низкоуглеродные источники энергии, и заявил о необходимости вывода на первый план собственных технологий в этой области.

Глава Банка Франции и высокопоставленный сотрудник Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гальо, в свою очередь, выразил сожаление по поводу решения Трампа, отметив при этом, что оно не стало неожиданностью.

Уточнения

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

