Незабываемая поддержка — участники штурма Капитолия помилованы Трампом

Как сообщает агентство Reuters, новый указ президента США Дональда Трампа, дарующий всеобщее помилование, ознаменовал начало освобождения его сторонников, участвовавших в штурме Капитолия четыре года назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Этот шаг свидетельствует о решительном настрое Трампа активно применять свои полномочия в качестве главы государства.

Решение о помиловании 1500 человек, вынесенное президентом-республиканцем в понедельник, вызвало резкую критику со стороны законодателей, оказавшихся в эпицентре опасных событий 6 января 2021 года. Тогда тысячи сторонников Трампа предприняли попытку штурма Капитолия, стремясь сорвать официальное подтверждение Конгрессом его поражения на выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден.

Среди первых освобожденных оказался Стюарт Родс, бывший лидер праворадикальной организации "Хранители клятвы". Он был выпущен из тюрьмы в Камберленде, штат Мэриленд, вскоре после полуночи во вторник. Родс, приговоренный к 18 годам лишения свободы, хоть и не принимал непосредственного участия в проникновении в здание Капитолия 6 января, был признан виновным в заговоре с целью применения силы против Конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов.

Кроме того, Родса обвиняли в содействии хранению огнестрельного оружия в отеле, расположенном в соседнем штате Вирджиния. Предполагалось, что это оружие могло быть переправлено через реку в Вашингтон для использования в ходе беспорядков.

Уточнения

Захват Капитолия США был совершён 6 января 2021 года толпой протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение, совершена в целях прервать проходившую совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчёта голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах.

