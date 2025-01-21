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Подросток хакер взломал министерство образования Италии и изменил путь морских танкеров

1:52
Мир

Пятнадцатилетний юноша из итальянской Чезены продемонстрировал исключительные навыки в области кибербезопасности, взломав школьный электронный реестр и даже проникнув в системы управления морскими судами. Его действия, начавшиеся как вызов самому себе, привлекли внимание правоохранительных органов и вызвали бурное обсуждение в СМИ.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Молодой человек, по сообщениям, легко преодолел защитные механизмы сайта Министерства образования, изменив свои школьные оценки. Однако, на этом он не остановился. Стремясь проверить свои возможности, он проник в системы, управляющие движением торговых судов в Средиземном море, изменив маршруты нескольких танкеров. Это нарушение безопасности не осталось незамеченным, и национальные власти начали расследование.

В ходе расследования, проведенного почтовой полицией, был установлен виновник — 15-летний житель Чезены. Его исключительные компьютерные навыки позволили ему совершить столь дерзкие действия.

Министерство образования и заслуг опубликовало заявление, отметив, что к их информационным системам доступа не было. Они подчеркнули, что школы самостоятельно выбирают поставщиков услуг электронного документооборота, и инцидент, скорее всего, связан с уязвимостью системы конкретной школы, а не с провалом в защите министерства. Тем не менее, окончательные выводы сможет сделать только почтовая полиция, завершив расследование.

История взлома вызвала широкий общественный резонанс, породив вопросы о безопасности школьных электронных систем и уровне подготовки молодых хакеров. Дальнейшее расследование должно прояснить все обстоятельства и установить степень ответственности всех участников.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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